Un antrenor din Superligă amenință cu demisia chiar înainte de prima etapă: ”Sunt primul care pleacă”

Tony da Silva (43 de ani) a fost adus la Politehnica Iași pe finalul sezonului precedent și a reușit să salveze dramatic echipa de la retrogradare, grație rezultatelor din ultima etapă.

Cu o săptămână înainte de prima etapă din sezonul 2024-2025, Poli Iași a disputat un meci amical cu Zimbru Chișinău, echipa de pe locul trei din campionatul Republicii Moldova, pierdut la scor de neprezentare, 0-3.

Fostul fundaș de la CFR Cluj a tras primele concluzii după meci și s-a arătat nemulțumit de atitudinea arătată de elevii săi. Tony a spus că este gata să-și dea demisia de la echipă dacă aceștia nu vor avea o altă față în prima etapă a sezonului.

Tony da Silva amenință cu demisia: ”Sunt primul care pleacă”

”Am fost la vestiar și i-am tras de urechi pe băieți. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii. A fost primul meci acasă, cu suporterii, băieții erau nerăbdători să facă lucrurile prea repede, ultima decizie nu a fost inspirată. În repriza a doua am făcut niște schimbări, am luat două goluri. Avem o primă fază de construcție interesantă și la mijloc.

Conducerea trebuie să facă un efort mare să aducă un vârf diferit, pentru că am jucat toată pregătirea fără atacant de careu. Avem doar jucători mobili în față, trebuie să ne adaptăm la asta. Nu mă îngrijorează neapărat scorul, eu sunt îngrijorat numai de atitudine. Asta le-am spus și la băieți în vestiar.

Azi nu mi-a plăcut. Bine că s-a întâmplat acum, avem timp să corectăm. Eu cu atitudinea asta sunt primul care pleacă. Nu-mi place! Eu pot să pierd, dar cu capul sus, asta a fost deviza mea de fiecare dată.

Eu sunt ca tatăl lor, când îmi place le spun, când nu-mi place îi cert. Eu nu sunt fraier și nu fac teatru. Am greșit, dar se întâmplă, mă deranjează însă când greșeala se repetă. Avem timp până la meci să ne revenim”, a spus Tony.

În prima etapă din noul sezon de Superliga României, Politehnica Iași va avea parte de un test dificil, în compania celor de la Sepsi OSK, una dintre echipele din zona play-off-ului din sezonul precedent.

Poli Iași, în această perioadă de mercato

Antrenor - Tony da Silva (confirmat)

Veniri - Guilherme Soares (Oliveirense / gratis), Valentin Gheorghe (FCU Cluj / gratis), Jesus Fernandez (Voluntari / gratis), Claudio Silva (Feirense / gratis), Goncalo Teixeira (Vilaverdense / gratis), Tailson (Santos / gratis), Liam Rowan Buss (Salernitana / gratis), Mark Țuțu (Varzim / gratis), Luca Mihai (CFR Cluj / împrumutat), David Atanaskoski (Partizani Tirana / gratis), Jesus Fernandez (Voluntari / gratis), Matei Tănasă (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Christ Kouadio (Metaloglobus), Alex Militaru (Unirea Dej), Alexandru Core (Ceahlăul), Antonio Dumitru (CS Mediaș 2022), Denis Ciaun (Unirea Alba Iulia), Bogdan Istrătie (SSU Poli Timișoara), Dragoș Ungurenașu (Miroslava), Alexandru Azoiței (Aerostar Bacău)

Plecări - Silviu Lung jr. (CSU Craiova / gratis), Adel Bettaieb (FCU Cluj / gratis), Sergiu Buș (Corvinul / gratis), Kevin Kabran, Marius Martac, Matija Katanec, Rachid Bouhenna, Hamza Saghiri, Allanzinho (contracte încheiate), Ionuț Ailenei (Sporting Vaslui / împrumut expirat)