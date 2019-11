Uitati-l pe Coman! El va dobori orice RECORD: "Va fi cel mai mare transfer care a existat vreodata!" Noua PERLA a Romaniei se pregateste de o mutare uriasa

Florinel Coman are concurenta serioasa.

Valentin Mihaila, pustiul Craiovei, are o ascensiune fulminanta si se pregateste de un transfer important. Silviu Bogdan, omul care l-a remarcat pe tanarul atacant inca de pe vremea cand avea 11 ani si l-a crescut pana a ajuns in curtea Craiovei, este de parere ca Mihaila va fi cel mai important transfer din istoria Ligii 1.

"L-am vazut la un meci la Ploiesti, evolua la Astra. L-am luat la scoala mea de fotbal, Casa Bogdan, dupa care, prin 2014, l-am cedat la U Craiova. N-a fost doar el, asa s-a intamplat cu Vlad, Screciu, Baiaram, Vladoiu. Cu Mihaila si Screciu in teren, Craiova U17 a devenit campioana nationala, a batut-o pe Dinamo, 3-2 in finala. Pe mine nu ma surprind prestatiile lui Mihaila, eu am spus inca de acum un an si ceva, dar o repet si acum, Valentin va fi cel mai mare transfer care a existat vreodata. N-am niciun dubiu, baiatul are calitati care se cauta astazi in fotbalul mare. Rata lui de progres e uriasa si la cum il cunosc si pe el, dar si pe cei din familia lui, n-am nicio emotie ca nu va fi serios in continuare. Cand l-am adus la mine la scoala n-a fost simplu deloc. Imaginati-va un copil care pleaca de acasa, de langa parintii lui, atunci cand are 11-12 ani. Da, i-am oferit cazare, masa, absolut tot, dar nu e simplu ca un copil sa locuiasca in camin", a declarat Silviu Bogdan, conform GazeteiSporturilor.

Mihaila are un sezon excelent pana acum. Tanarul in varsta de 19 ani este om de baza in echipa lui Piturca, ofera pase de gol si marcheaza, si impresioneaza de fiecare data cand imbraca tricoul nationalei de juniori.

Ultima reprezentatie a fost oferita joi cand a castigat practic de unul singur meciul cu Finlanda U21, scor 4-1, dupa ce a marcat trei goluri. Presa olandeza a scris imediat dupa aceasta partida ca scouterii lui Ajax au fost impresionati de Mihaila si pregatesc o oferta pentru Craiova.