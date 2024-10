FC Botoşani a deschis scorul prin Adrian Chică Roşă (52), aflat la prima sa reuşită în Superligă.

Giuleștenii au ratat o mare ocazie de gol prin Cristian Săpunaru (89), iar la faza următoare gazdele au închis conturile, prin golul lui Aldair Ferreira (90).

Rapid rămâne cu o victorie în ultimele cinci etape, două egaluri şi două eşecuri.

Reacția lui Cristi Săpunaru după eșecul cu FC Botoșani

Căpitanul giuleștenilor a avut un mesaj direct pentru colegii săi, explicând că este nevoie de o atitudine mult mai dură pe teren pentru a redeveni o echipă agresivă.



"Am dominat prima repriză, a venit acest gol dintr-o deviere. Am încercat, am atacat, dar steril.

M-am săturat să se întâmple așa, trebuie să ne mai asumăm și noi, jucătorii. Să ne trezim și să ieșim din această situație. Nu e doar despre antrenori. Dacă nu ne trezim, să redevenim acea echipă agresivă, să câștigăm orice duel, nu avem nicio șansă.

Luăm goluri stupide și nu reușim să marcăm", a declarat Cristi Săpunaru, după meci, la Digi Sport.