Mijlocașul italian care până acum a evoluat sub comanda lui Dorinel Munteanu la Oțelul Galați a oferit și primele declarații din postura de jucător al campioanei României.

Juri Cisotti: ”Trebuie să demonstrez că sunt pregătit!”

Juri Cisotti a descris transferul la FCSB drept ”o provocare frumoasă”. Italianul a mărturisit că s-a simțit dorit la campioana României, însă nu s-a gândit la un transfer decât după ce a disputat ultimul meci cu Oțelul.

De altfel, Cisotti și-a propus să demonstreze că merită să poarte echipamentul lui FCSB, echipa pe care o consideră a fi cea mai puternică din campionatul României.

”Acest transfer e o provocare foarte frumoasă, foarte interesantă. Sunt foarte dorit, mulțumesc celor care au vorbit bine despre mine. E o ocazie bună pentru mine și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă.

Până la ultimul meci din campionat, am fost concentrat la echipa mea (n.r. Oțelul Galați), dar, după, când am văzut interes, am fost foarte mulțumit și normal că îmi face plăcere.

Eu cred că această echipă este cea mai bună din campionat, are jucători de calitate, cu experiență și cred că obiectivul este să câștigăm campionatul și să mergem mai departe în Europa.

A fost un drum dificil, dar foarte frumos. Acum încep un nou capitol și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă. Cred că da (n.r. transferul la FCSB este o răsplată pentru munca lui), cred că în fotbal, dacă ai pasiune și muncești, ai rezultate.

Sper ca suporterii să vină la stadion în număr cât mai mare, am nevoie de suporteri. Ne vedem la stadion”, a spus Juri Cisotti pentru FCSB TV.