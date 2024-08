Tony, monolog după 2-6 la Sibiu: "Să-și caute club, n-au nicio scuză! / Am învins un cancer, cel mai greu meci din viața mea"

După prestații bune contra echipelor bucureștene, 2-2 contra lui Dinamo, 1-0 împotriva lui FCSB și 1-2 cu Rapid, Poli Iași s-a prăbușit la Sibiu. Hermannstadt avea 4-0 încă din minutul 42, după golurile lui Balaure, Deaconu, Ianis Stoica și Chițu. Pentru moldoveni a redus din handicap Teixeira, în prelungiri.

Tony, monolog după 2-6 la Sibiu: "Ne-am făcut de rușine!"

În actul secund, Hermannstadt a mai marcat de două ori prin Balaure și Robert Popescu, în timp ce Poli Iași a redus din diferență grație lui Stefanovici, în minutul 82.

Tony, antrenorul lui Poli Iași, s-a arătat foarte dezamăgit de umilința trăită la Sibiu și a acuzat mentalitatea jucătorilor săi. Tehnicianul i-a invitat pe cei care "nu sunt fericiți" la Iași să își găsească alte echipe.

"Toată lumea știe că îmi apăr mereu jucătorii, dar astăzi nu am făcut nimic din ce am cerut. N-am avut atitudine, n-am fost concentrați. Pare că am venit aici ca turiști. Eu mereu mi-am apărat jucătorii, dar azi n-au nicio scuză. Eu sunt lider și trebuie să îmi asum responsabilitatea. Cea mai mare responsabilite e a mea.

Trebuie să văd ei ce vor ei de la viață. Azi n-am văzut o echipă, n-am văzut jucători cu voință de a câștiga. Dacă asta e ambiția noastră, e o mare problemă. Nu poți juca cu echipele mai mari și să ai atitudine, să te bați de la egal la egal, iar aici să arătăm așa. Asta nu e echipa pe care o vreau eu!

Înaintea meciului le-am spus tot ce trebuie să facem, dar nu s-a făcut. Respectăm suporterii noștri pentru că au venit la meci. Unii nu mănăncă pentru a plăti bilet, nu stau cu familia, vin să ne susține, iar noi ne-am făcut e rușine.

O felicit pe Hermannstadt, o echipă bună, a fost foarte eficientă. Noi trebuie să schimbăm mentalitatea. Am arătat mentalitate mică. Cine nu e fericit la Poli, să-și caute club. Eu o să am o discuție și cu conducerea, și cu toți.

N-am venit în România să fur niciun euro. Am trăit și niște lucruri anul trecut și nu e un secret. Am învins un cancer, cel mai greu meci din viața mea. Am venit aici să fac pasiunea mea, să dau tot, să ajut Poli Iași. Acum îmi e rușine. Sacrific mult, sacrific familia, sănătatea mea. Eu voi fi mereu o soluție pentru Poli Iași, nu o problemă. Pentru mine e o dezamăgire foarte mare pentru că n-am văzut echipa mea", a spus Tony, după meci.

Poli Iași ocupă locul 13 după primele 8 etape, cu 7 puncte. În runda următoare, moldovenii vor primi vizita Universității Craiova.