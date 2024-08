Tony da Silva a anunțat când ar putea debuta Billel Omrani la Poli Iași! Va juca împotriva fostei echipe

Fostul atacant de la CFR Cluj, FCSB și Petrolul Ploiești, a semnat cu Poli Iași. După o scurtă perioadă petrecută la Wisla Cracovia, Billel Omrani s-a înțeles cu formația din Copou acolo unde se va antrena sub conducerea lui Tony da Silva.

Ce a spus Tony da Silva după transferul lui Billel Omrani la Poli Iași

Deși anunțul oficial nu a fost încă făcut, nu mai este niciun secret că Billel Omrani va evolua pentru Poli Iași. Tony da Silva a mărturisit la conferința de presă că are mari așteptări de la atacantul algerian și are mare încredere în calitățile sale.

Întrebat când ar putea debuta Omrani la Poli Iași, tehnicianul portughez a mărturisit că în opinia sa este prea devreme ca algerianul să evolueze în meciul cu Dinamo, însă este convins că Omrani poate intra pe teren în partida cu FCSB.

”A venit acum, e un jucător cu multă experiență în campionatul României, nu e nevoie să îl mai prezentăm. Când mi-a fost prezentată să vină Billel, nu m-am gândit de două ori. Am spus ok, pentru că eu știu mentalitatea lui.

Am făcut un pariu cu el, ce așteptări am de la el ca om, ca jucător. E un jucător foarte pozitiv, care creează o atmosferă foarte bună în vestiar. Nu are rost să mai vorbesc despre calitatea de fotbalist. Știu că va veni cu pozitivitate, își va ajuta colegii, a venit cu zâmbetul pe buză, a venit să tragă echipa, pentru că el a fost obișnuit să fie pe alte locuri.

Aștept mult de la el, el știe asta. Este dator față de club, față de mine. E un mare câștig pentru clubul nostru. Noi am cerut vârfuri. Am fost la primul meci din campionat fără vârf. E greu când vrei să creezi o identitate și îți lipsește vârful. În fotbal, vârful e foarte important. Acum avem competiție.

În această săptămână s-a pregătit foarte bine, sperăm să ne bazăm pe el la următorul meci, dar nu 90 de minute. Nici Florian Kamberi nu e pregătit să joace 90 de minute, avem așteptări foarte multe de la el, la fel de la Billel. Aici toată lumea contează, joacă cel mai bun, așa este la Real Madrid, la Barcelona și așa este și la Poli Iași”, a spus Tony da Silva la conferința de presă.

300.000 de euro este cota de piață a lui Billel Omrani, potrivit Transfermarkt.

Billel Omrani a crescut la academia celor de la Olympique Marseille, iar în 2011 a făcut pasul la prima echipă. Doi ani mai târziu a fost împrumutat la Arles-Avgnon.

În 2016, Omrani a semnat liber de contract cu CFR Cluj, echipă alături de care a devenit de cinci ori campion al României.