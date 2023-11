FCSB a început perfect meciul de pe Arena Națională, iar în minutul 13 conducea cu 2-0 după golurile lui Florinel Coman, din lovitură liberă, și Darius Olaru, din penalty. În minutul 57, Valentin Crețu a văzut direct cartonașul roșu după o intervenție dură, cu talpa pe tibia lui Yassine Bahassa.

"Ți-e teamă de criticile lui Gigi Becali?". Reacția lui Vali Crețu după ce a lăsat-o pe FCSB în 10

La câteva minute distanță, FC U Craiova a redus din handicap prin Blănuță, însă oltenii nu au putut face mai mult pe finalul jocului, iar FCSB s-a impus cu 2-1.

Valentin Crețu, care va fi suspendat cel puțin două etape după cartonașul roșu văzut, și-a prezentat scuzele la finalul jocului, însă a transmis că nu se teme de criticile patronului.

"Bine că a ieșit bine. Au fost vreo 3-4 meciuri în care am fost egalați pe final. Chiar vreau să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. N-am avut intensitate, dar mi-a alunecat piciorul și s-a dus în sus. (n.r - Suspendare de 4-5 etape?) Nu, nu știu, pentru că n-am avut intensitate. Nici nu contează. Important e că a ieșit bine și îmi felicit jucătorii pentru că m-au salvat.

Am trăit cu sufletul la gură finalul. Pentru noi este foarte bine că am câștigat și trebuie să o ținem tot așa. Urmează un derby și îl așteptăm.

E dreptul fanilor să fie supărați. Eu zic că i-am răsplătit în această seară cu această victorie grea, muncită. E lung campionatul, mai e și play-off-ul. Trebuie să o ținem tot așa ca în seara asta și eu zic că va fi bine. Va fi sezonul nostru.

Mă aștept la orice. Când greșești trebuie să își vezi greșeala, să fii puternic și să demonstrezi. Teamă de criticile patronului? Nu mi-e frică decât de Dumnezeu. În rest, le suport pe toate. Cred că am demonstrat ce caracter am și în seara asta am avut ghinion. Îmi pare rău, dar trebuie să treci peste toate", a spus Valentin Crețu, la zona mixtă.

În urma acestui rezultat, FCSB este lider, cu 34 de puncte, la trei lungimi peste CFR Cluj și la patru peste Rapid. În runda următoare, vicecampioana va juca derby-ul cu Dinamo, în deplasare.