Pentru selecționata lui Mircea Lucescu urmează acum preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Vineri, naționala și-a aflat și adversarele. Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino.



”Te așteptai ca România să câștige trei grupe într-un an?” Olimpiu Moruțan a dat răspunsul



Întrebat dacă se aștepta ca România să câștige toate grupele din competițiile UEFA, Olimpiu Moruțan a răspuns negativ, dar a evidențiat că a avut mare încredere în lotul format la prima reprezentativă.



”(n.r. Te așteptai ca România să câștige trei grupe într-un an?) Nu știu dacă mă așteptam, dar grupul tot timpul mi-a dat mare încredere că putem să obținem rezultate foarte bune și să ne creștem nivelul de la o competiție la alta”, a spus Olimpiu Moruțan într-un interviu pentru FRF.



România a câștigat Grupa I din preliminariile EURO 2024, după ce s-a clasat pe primul loc cu 22 de puncte. A urmat și câștigarea Grupei E de la turneul final cu 4 puncte. Iar în noiembrie, România a încheiat prima și Grupa 2 din urna valorică C din Nations League cu maximum de puncte, 18.



Olimpiu Moruțan a scăpat mai ușor decât preconiza medicul: "Mi-a spus că poate dura chiar un an"



"Aștept cu nerăbdare să treacă acest an. A fost un an foarte greu pentru mine și mă bucur că sunt la final de recuperare. Curând o să pot să joc primele minute.



Timpul de recuperare a fost mai scurt cu o lună, dar depinde cât o să joc din nou. Doctorul mi-a spus că recuperarea va dura între 9 și 10 luni, chiar un an. Gândul meu a fost atunci să mă recuperez cât mai repede, am zis că nu e posibil să stau chiar un an. Mă gândeam la 6 luni, dar nu a fost așa cum mi-am propus eu. Sper ca în acest final de an să pot juca primele minute, deci ar fi aproape 8 luni", a spus Moruțan.