La flash-interviu, Târnovanu a spus că a muncit mult în ultima perioadă pentru a le da peste nas celor care l-au criticat.



Târnovanu, declarația serii: "Habar n-am cum am scos mingea aia"



Portarul celor de la FCSB a avut o intervenție excelentă în minutul 23, după o lovitură de colț a gazdelor. Fostul jucător de la FCSB, Denis Haruț (25 de ani), a reluat puternic din opt metri, dar Ștefan Târnovanu a respins mingea peste bara transversală. Târnovanu spune că nici el nu își explică cum a reușit să respingă mingea la execuția lui Haruț.



"Îmi era dor și aveam nevoie să nu primesc gol. În acest an am avut multe meciuri fără gol primit. Nu am câștigat de ceva timp, aveam nevoie de puncte ca să urcăm în clasament. Important e că am câștigat, celelalte echipe s-au încurcat.

Se întâmplă să ai perioade mai neinspirate. Dacă aș asculta ce zice lumea... Te afectează puțin, dar când ești criticat trebuie să demonstrezi că nu ești acel jucător slab. Când ești lăudat nu trebuie să ți se urce la cap. Am făcut un meci bun, dar trebuie să o țin tot așa.



Habar n-am cum am scos mingea aia, a venit foarte tare, habar n-am cum am scos-o. În Europa League am făcut un meci aproape perfect, în seara asta la fel, dar Sepsi ne-a pus multe probleme. Vom încerca să câștigăm cu PAOK, nu putem renunța dinainte să înceapă meciul", a declarat portarul Ștefan Târnovanu, după victoria de la Sf. Gheorghe.



Unicul gol al meciului dintre Sepsi și FCSB a fost marcat de Florin Tanase (29 de ani), în minutul 15.



Ce urmează pentru FCSB



Campioana României nu are mult timp de odihnă. FCSB va juca joi, 3 octombrie, contra lui PAOK Salonic. Meciul va avea loc în infernul de pe "Toumba", împotriva echipei pregătite de Răzvan Lucescu (55 de ani).



FCSB a debutat perfect în faza principală din UEFA Europa League. Bucureștenii au învins clar Rigas FS, scor 4-1, pe Arena Națională.

În Liga 1, pentru FCSB urmează un meci pe teren propriu împotriva nou-promovatei Gloria Buzău. În urma succesului cu Sepsi OSK, campionii au ajuns la 13 puncte în actualul campionat. CFR Cluj ocupă locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 16 puncte. FCSB se află momentan pe locul 10, dar mai are de disputat o restanță.