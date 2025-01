Juri Cisotti a plecat de la Oțelul Galați după ce FCSB le-a plătit moldovenilor nu mai puțin de 200.000 de euro. Mai mult, fotbalistul a și cedat o parte din banii pe care trebuia să-i primească de la Oțelul: 30.000 de euro, pentru a semna cu roș-albaștrii.



”Talismanul” Oțelului Galați: comunicatul oficial după plecarea lui Juri Cisotti



Oțelul Galați i-a dedicat un comunicat special lui Juri Cisotti după ce fostul căpitan al moldovenilor a decis să părăsească formația de la Malul Dunării pentru campioana en-titre a României.



”Unul dintre talismanele clubului roș-alb-albastru, un pion principal în proiectul lui Dorinel Munteanu”, a fost descris Juri Cisotti de către gălățeni.



”Juri pleacă la FCSB, însă va rămâne mereu în inimile roș-alb-albastre. Și-a câștigat dreptul de a fi un reper în istoria clubului nostru, ni-l vom reaminti ca pe unul dintre marii căpitani ai Oțelului: nu este la îndemâna oricui să te ridici de la nivelul terenurilor denivelate din eșalonul al III-lea, să fii utilizat pe patru sau cinci posturi, să dai același randament indiferent de adversar, de vreme, indiferent că în jur sunt tribune sau lanuri de porumb, indiferent de zona în care ți se cere să reprezinți Galațiul și să devii ținta principală a perioadei de transferuri din iarna 2024-2025. Asta înseamnă să-ți fi făcut datoria cu vârf și îndesat.



Mulțumim, dragă Juri, grazie mille! Vei fi întotdeauna unul dintre noi”, se mai regăsește în comunicatul emis de gălățeni.



Reacția lui Cisotti după ce a semnat cu FCSB



Juri Cisotti a descris transferul la FCSB drept ”o provocare frumoasă”. Italianul a mărturisit că s-a simțit dorit la campioana României, însă nu s-a gândit la un transfer decât după ce a disputat ultimul meci cu Oțelul.



De altfel, Cisotti și-a propus să demonstreze că merită să poarte echipamentul lui FCSB, echipa pe care o consideră a fi cea mai puternică din campionatul României.



”Acest transfer e o provocare foarte frumoasă, foarte interesantă. Sunt foarte dorit, mulțumesc celor care au vorbit bine despre mine. E o ocazie bună pentru mine și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă.



Până la ultimul meci din campionat, am fost concentrat la echipa mea (n.r. Oțelul Galați), dar, după, când am văzut interes, am fost foarte mulțumit și normal că îmi face plăcere.



Eu cred că această echipă este cea mai bună din campionat, are jucători de calitate, cu experiență și cred că obiectivul este să câștigăm campionatul și să mergem mai departe în Europa.



A fost un drum dificil, dar foarte frumos. Acum încep un nou capitol și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă. Cred că da (n.r. transferul la FCSB este o răsplată pentru munca lui), cred că în fotbal, dacă ai pasiune și muncești, ai rezultate.



Sper ca suporterii să vină la stadion în număr cât mai mare, am nevoie de suporteri. Ne vedem la stadion”, a spus Juri Cisotti pentru FCSB TV.

