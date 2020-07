"Sunt INSARCINATAAAA!" Iubita lui Manea, prima reactie despre sarcina! Vloggerita Irina Deaconescu, numar urias de vizualizari in cateva ore: "Am fost amenintata!"

Irina Deaconescu si Cristi Manea vor fi parinti!

Vloggerita a anuntat pe Instagram ca va fi mama. Azi, Irina a revenit cu un vlog in care a explicat de ce a asteptat cateva luni inainte sa-si anunte sarcina. Ea si fundasul de la CFR vor avea o fetita!

"Noi am aflat ca o sa fim parinti de Dragobete, ceea ce mi se pare foarte dragut. Mi se pare ca a fost o zi speciala. Imediat dupa ce am aflat, ne-am sunat familiile si prietenii. Au urmat teste, drumuri la doctor. Totul a iesit bine, eram super fericiti. Eu eram foarte sensibila si am decis sa nu vorbesc public pentru ca eram foarte hormonala, suparacioasa. Am vrut sa-i tin pe oameni departe. Tinea doar de mine si de Cristi tot ce se intampla. S-a aflat, cineva nu si-a tinut gura", a spus Irina Deaconescu pe Youtube.

In doar cateva ore de la publicarea materialului, clipul a strans aproape 100 000 de vizualizari.