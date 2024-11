Rapid a învins FC Hermannstadt, 1-0, după un gol marcat de Clinton N'Jie în prima repriză. Sibienii au jucat în 10 din minutul 58, după eliminarea lui Selimovic, însă giuleștenii au avut o prestație mai degrabă modestă și nu au putut majora avantajul.

Marius Șumudică: "Nu suntem pregătiți pentru titlu, dar promit că Rapid va fi în play-off"

Chiar și așa, Rapid s-a impus și a urcat pe locul 7 la finalul turului, cu 20 de puncte, la o lungime în spatele lui FCSB, care are un meci mai puțin. Totuși, Marius Șumudică nici nu vrea să audă de o eventuală luptă la titlu în acest sezon și promite doar că va reuși să ducă echipa în play-off.

"În timpul meciului ești afectat în anumite momente, dar ținând cont că Hermannstadt joacă de mai mult timp împreună și au relații de joc. Hermannstadt a jucat în Cupa României și n-au folosit titularii. Noi am jucat la Botoșani cu toată echipa. S-a văzut azi că n-am avut prospețime. N-am putut nici 11 contra 10 să fim ceea ce trebuie să fim și să mergem peste ei. Am întâlnit o echipă care pasează bine și nu își merită locul din clasament. Sunt un pic dezamăgit că n-am avut ocazii clare. Nu suntem o echipă mare, dar se spune că echipele mari câștigă și când joacă prost.



N-am făcut un meci foarte bun și v-am spus care sunt cauzele. Vom întâlni sâmbătă UTA, care a jucat cu două zile înaintea noastră. N-avem decât patru zile între jocuri. La Botoșani a fost un teren foarte greu și am jucat cu primii 11 pentru că este un obiectiv Cupa României.



În tur, au făcut egal la UTA. Dacă câștigăm, vom avea +2. Ăsta e calculul meu. Dacă facem 22-23 de puncte față de cele 20 din tur, cu siguranță vom fi în play-off.



Îmi pare rău de un singur meci din tur, cel de la Botoșani. Dacă reușeam să câștigăm, am fi avut 23 de puncte și eram unde trebuie să fim. Am trecut peste Oțelul, ne-am apropiat la un punct de play-off, suntem la o victorie de echipele de pe locurile 3-4. Cel mai îmbucurător lucru este că de 4 meciuri nu primim gol. Înseamnă mult! Am plecat cu golaveraj negativ, am ajuns să avem +3 și sunt ferm convins că vom mai crește. Ușor, ușor vor crește Boupendza și Clinton. O dată ne-a ajutat Dobre, o dată Clinton, o dată Rareș. Trebuie să ne revenim până sâmbătă.



Titlul? Nu se vede, sub nicio formă. Nu! Rapid nu este pregătită să fie campioană. Nu suntem pregătiți, nu arătăm ca niște campioni! Sunt alte echipe. U Cluj are 30 de puncte. FCSB va câștiga probabil la Botoșani și face 24. Ok, se înjumătățesc, dar obiectivul meu intermediar este să ajung în play-off. După aceea începe alt campionat. Pe mine nu mă interesează și nu o să spun jucătorilor mei că avem șanse să luăm titlul. Eu v-am spus, vreau să fac mai mult decât antrenorii de dinainte. Discuția cu patronii a fost pe termen mediu. Dacă vom face mai mult decât anii trecuți, cu siguranță anul viitor ne vom bate la campionat.



Ce ne lipsește acum pentru titlu? Am plecat cu handicap mare de tot. Nu vreau să mai vorbesc, am pierdut și eu niște puncte până am găsit cheia la sistem. Înaintea mea a fost un antrenor care a făcut 5 puncte din 6 meciuri. Ok, recuperezi, dar eu știu ce înseamnă play-off-ul. Când intră o echipă cu 4-5 puncte în fața ta e foarte greu de recuperat.



Să vrea performanță oricine ar vrea, dar eu nu pot promite asta niciodată. Eu vă promit că Rapid va fi în play-off. Sper și îmi doresc din suflet să ieșim și din grupele Cupei României.



Hromada s-a accidentat. Săpunaru se antrenează, nu se antrenează, nu e ușor la vârsta lui. Eu sunt mândru de toți. Mă uitam la Christensen, care a greșit o sumedenie de pase, dar a alergat 6.400 de metri în prima repriză. Este de Champions League! Fiind obosit, nu poți să îți revii, mai ales după ce pierzi și noaptea de după meci. Am ajuns la 4 dimineață și pe jucători nu îi ia somnul imediat. Noi nu suntem nici cu injecții sau altceva. Eu voi trage de jucători până leșină. Și cu Afumați voi juca cu primii 11. Apoi, cu CFR în Cupă, tot așa! Toate meciurile le jucăm cu cel mai bun 11", a declarat Marius Șumudică, după Rapid - FC Hermannstadt 1-0.

Clasamentul din Superliga la finalul turului