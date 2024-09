Șumudică anunță că a dat lovitura la Rapid: "L-am convins în 5 minute, e o șansă pentru noi"

Șumudică a fost invitat la Radyospor, unde le-a spus turcilor despre ofertele pe care le-a avut în această vară. Antrenorul a explicat de ce a ales Rapid în cele din urmă, chiar dacă inițial se gândea la variantele Arabia Saudită și Turcia.

Marius Șumudică: "La Rapid sunt legendă. L-am convins pe Boupendza în 5 minute"

În cadrul aceluiași interviu, Șumudică s-a declarat încântat de transferurile lui Aaron Boupendza și Clinton N'Jie. Pe fostul golgheter din Super Lig spune că l-a convins în doar cinci minute și spune că "este o șansă pentru Rapid".

"Am primit câteva oferte din Arabia Saudită la începutul sezonului, dar proiectele de acolo nu mă atrăgeau. Mi-am dorit să antrenez în Turcia, dar nu a venit nicio ofertă serioasă. Apoi am primit propunerea de la Rapid București, unde sunt legendă, iar proiectul m-a atras foarte mult. Am contract pe trei ani aici, iar Turcia este a doua mea casă.

I-am transferat pe Boupendza și N'Jie. Pe Boupendza l-am convins după o discuție de 5 minute. I-am spus despre proiectul nostru și de spre faptul că avem o structură economică puternică. Au fost și alte cluburi care l-au vrut pe Boupendza, dar îi mulțumesc că ne-a ales pe noi. Golgheterul din Turcia de acum 2-3 sezoane este acum cu noi, e o șansă pentru noi", a spus Marius Șumudică, potrivit Ajansspor.

Aaron Boupendza și Clinton N'Jie nu au fost în lotul celor de la Rapid pentru partida cu Universitatea Cluj, scor 0-2. Ambii jucători străini nu au primit încă permisul de muncă, astfel că mai au de așteptat până la debutul în Giulești.

De la sosirea la Rapid, Șumudică a înregistrat o victorie, o remiză și un eșec. Giuleștenii ocupă locul 11 după 9 etape, cu 9 puncte.