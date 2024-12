La doar câteva ore după victoria cu CS Afumați (3-0) din Cupa României, Șumudică a apărut din nou în fața presei, de această dată pentru a prefața duelul din Superliga cu Sepsi. Antrenorul a vorbit și despre situația lui Cătălin Vulturar (20 de ani), jucător care a debutat marți seară în tricoul giuleștenilor.

Marius Șumudică: "Vulturar nu vrea să plece sub formă de împrumut"



Șumudică a recunoscut că și-ar fi dorit ca Vulturar să plece în iarnă la o altă echipă, sub formă de împrumut, pentru a avea meciuri în picioare și a avea șanse reale la convocarea pentru EURO 2025 U21. Mijlocașul, care a fost cumpărat de la Lecce pentru 400.000 de euro și împrumutat în prima parte a anului la UTA, a refuzat propunerea tehnicianului.



"Chiar ieri a debutat Vulturar. Am încercat pe cât posibil să îi dau minute. Chiar sunt foarte mulțumit de modul în care se pregătește și joacă. E un băiat extraordinar. Am avut o discuție cu el săptămâna trecută și i-am sugerat că e destul de greu să joace la Rapid în momentul de față și că aș prefera să meargă la echipă, unde să-l împrumutăm și să joace. Pentru el clar trebuie să aibă evoluții pentru a fi în lotul convocat de domnul Pancu.



Băiatul mi-a zis: 'Nu, coach! Eu vreau să rămân aici. Mă voi bate pentru locul meu. Sunt ferm convins, chiar dacă aș merge la altă echipă și aș juca, că modul în care ne antrenăm aici mă face să cresc'. Am zis: 'Ok, Cătăline!'. Am dat mâna cu el, ieri i-am dat șansa să joace. Cu siguranță îi va mai veni șansa.



Avem Grameni, avem Rareș Pop, avem Borza, care a crescut foarte mult, avem Ignat, care joacă meci de meci. Eu sunt mândru că acești jucători tineri fac parte din familia Rapidului. Cred că vor face parte în mare parte din lotul convocat de domnul Pancu", a spus Marius Șumudică.

Vulturar, fotbalist crescut la UTA Arad, și-a făcut o parte a junioratului în Italia, la Lecce. Marți, la meciul din Cupa României cu CS Afumați, a intrat pe teren în minutul 75, în locul lui Constantin Grameni.