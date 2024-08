Șumudică a comis-o de la primul antrenament: "O să vedem la prima comisie! Vei avea o notă de plată" 

Miercuri seară, la Baza Constructorul, câteva sute de fani rapidiști s-au strâns la primul antrenament al lui Marius Șumudică. Suporterii au salutat revenirea antrenorului după mai bine de 13 de ani.

Marius Șumudică a înjurat Steaua la primul antrenament după revenirea la Rapid

La un moment dat, Șumudică a înjurat rivala Steaua alături de suporteri, gest taxat de Andrei Vochin. Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu spune că antrenorul "nu se învață minte", în ciuda faptului că inclusiv la conferința de prezentare a promis că va încerca să își schimbe comportamentul.

"O să vedem la prima comisie dacă e ok ce face. Nu e ok ce face! Asta nu e ok sub nicio formă și nu se învață minte să termine cu ea. Încă nu pricepe! Când vorbești cu el în particular, îți spune că nu e ok.

Pentru fiecare gest pe care îl faci în viață, într-un moment sau altul vei avea o notă de plată. Atunci, probabil Șumudică acceptă lucrurile astea, doar că nu trebuie să se întrebe de ce, la un moment dat, nu i se întâmplă ceva ce și-ar dori el să se întâmple foarte tare", a spus Andrei Vochin, la Prima Sport.

Primul meci al lui Marius Şumudică pe banca tehnică a Rapidului, în noul mandat, se va disputa vineri seara, de la ora 22:00, atunci când formaţia giuleşteană va întâlni Politehnica Iaşi în deplasare, în etapa a şaptea a Superligii.