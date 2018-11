Stelistii joaca sambata primul meci dupa ce au fost DATI AFARA de pe National Arena! Unde are loc partida

Dica a cerut un test in perioada de intrerupere a campionatului pentru jocurile nationalei.

FCSB o intalneste sambata la 11:00 pe Progresul Spartac din liga a 3-a. Stelistii vor disputa partida pe terenul bazei de pregatire din Berceni.



Adversara FCSB, Progresul Spartac, e pe locul 5 in seria a 3-a din C, aceeasi din care face parte si FCSB 2. Spartac are si ea pauza in liga a 3-a dupa retragerea CSO Bragadiru.