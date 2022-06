Fotbalistul spaniol a fost dat 'dispărut' după ce nu s-a prezentat la reunirea echipei în urma pauzei de vară. Gonzalez nu i-a anunțat pe oficialii echipei despre intențiile sale, în ciuda faptului că înțelegerea, care expira la finalul lunii iunie, i-a fost prelungită automat.

Laszlo Dioszegi: „Nu a dat niciun semn de viață! E primul jucător care vrea să plece de la noi!”



Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, a vorbit despre situația neașteptată cu Eder Gonzalez, dezvăluind că nu a mai fost pus în vreo astfel de situație de când se află în fotbal. Mai mult decât atât, patronul covăsnenilor a confirmat că spaniolul nu a mai dat niciun semn, dezvăluind că a aflat zvonuri conform cărora și-ar dori să semneze cu o grupare din Grecia.

Omul de afaceri a dezvăluit că discutase deja cu oficialii echipei pentru a face demersurile astfel încât salariul jucătorului să fie dublat, însă acesta i-a „răsplătit” într-un mod deloc plăcut.

„Nu a dat niciun semn de viață, nu știu la ce se gândește băiatul. Ar fi fost normal să ne sune și să ne spună că vrea să plece în Grecia, că așa se aude. Acum nu știu cât de adevărat e. El trebuia să fie la noi de vreo două săptămâni, dar nu a spus nimic. Ne-a spus doar să vorbim cu avocatul lui. După nu a mai dat niciun semn, nimic. Noi am făcut contractul 2 ani + 1. Dacă 50% din meciuri le joacă, automat se prelungește contractul cu încă un an. Noi am vorbit cu avocații și știa că se va prelungi automat contractul. Nu am mai pățit așa ceva de când sunt în fotbal.

E primul jucător care vrea să plece de la noi și chiar am vorbit cu Attila înainte de terminarea campionatului să facem un contract pe încă 2-3 ani și să-i dublăm salariul, nici nu m-am gândit că nu vrea să revină în România. Nu știu din ce cauză, banii i-a avut la zi. Habar n-am ce-i în capul lui, dar tinerii de azi repede pot fi suciți de o echipă din Grecia, Cipru sau nu știu unde vrea să plece”, a declarat Laszlo Dioszegi la PRO Arena.

Sepsi l-a transferat pe Eder Gonzalez în ianuarie 2021 de la Csikszereda, jucătorul venind din postura de fotbalist liber de contract.