Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că FCSB nu se va mai baza pe experimentatul fundaș central, deoarece Chiricheș nu a reușit să îl mulțumească pe patronul roș-albaștrilor.

Marius Baciu, despre viitorul lui Vlad Chiricheș la FCSB: ”Contractul e contract!”

În această stagiune, Chiricheș a evoluat în 13 meciuri, însă de cele mai multe ori acesta a intrat din postura de jucător de rezervă. Întrebat despre o eventuală plecare a veteranului de la FCSB în această iarnă, Marius Baciu a transmis că, în opinia sa, oficialii roș-albaștrilor ar trebui să îi respecte contractul fundașului central, mai ales că Vlad Chiricheș este un om important pentru suporterii campioanei României.

De altfel, Baciu crede că nemulțumirile lui Gigi Becali au fost provocate și de faptul că Vlad Chiricheș a fost mai mult accidentat.

”Ăsta e semnal că vrea să mai joace. E un jucător respectat în România, mai ales pentru fanii FCSB-ului. Aici sunt şi semnale din partea conducerii, că nu îl mai doreşte, aşa văd eu. Doar dacă o să fie înţelegere să îi propună alt post.

Pentru că eu nu îl văd pe Chiricheş să renunţe la contract. 100% va fi o discuţie. El a venit într-o perioadă foarte complicată pentru el. Ei au crezut că în campionatul României e altceva şi poate să îi ajute Chiricheş, dar din păcate s-a accidentat foarte rapid, şi mai mult a stat accidentat şi nu a fost de folos. Dar contractul e contract. Cred că lucrurile astea sunt asumate”, a spus Marius Baciu la Prima Sport.

350.000 de euro este cota de piață a lui Vlad Chiricheș, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Vlad Chiricheș după Agricola Borcea – FCSB 1-2

”Să fac o sinteză, să glumesc, a fost exact cum a spus un suporter de-ai lor înaintea meciului: ’Ori luăm bătaie, ori ne bat’. A fost un teren greu, a fost greu să construim ceva. Mă bucur pentru cei care au debutat, au jucat bine, au avut curaj, mi-a plăcut. E important să facă totul cu pasiune, cu încredere și când le vine oportunitatea să profite de ea.

Joc unde este nevoie și mă simt bine peste tot, mă bucur când am minute și sper să am meciuri. După meciul de la Cluj au fost 10 zile până la Botoșani în care m-am antrenat puțin, doar o zi sau două, e clar că terenul de la Botoșani l-am resimțit, apoi o repriză cu Slobozia, a fost mai greu pe un alt post. Am început să mă simt bine, e un lucru pozitiv.

Băieții deja au început să se obișnuiască cu ritmul asta, suntem la un punct de lider, în Europa suntem pe un drum foarte bun. Cu timpul eu am înțeles că este extraordinar să faci o poză sau autograf cu fanii”, a declarat Vlad Chiricheș la flash-interviu.