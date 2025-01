Covăsnenii au pierdut cu un devastator 1-4.

Young Boys Berna a învins-o fără drept de apel pe Sepsi

Elvețienii au marcat de două ori în prima repriză. Felix Tsimba a deschis scorul în minutul 25, iar Joel Monteiro a dublat avantajul elvețienilor în minutul 45.

Scorul a devenit 3-0 în minutul 73, după reușita semnată de Lewin Blum. Sepsi a redus din diferența de pe tabelă în minutul 81 prin Marius Coman, dar, trei minute mai târziu, Darian Males a stabilit scorul final.

”Este al doilea joc, unul foarte dificil împotriva unei echipe foarte bune. Am luat patru goluri, dar rezultatul este unul meritat. Am avut câțiva jucători indisponibili, sper să își revină cât mai repede pentru a ne continua pregătirea”, a spus Valentin Suciu după meci.

Denis Ciobotariu nu a jucat în meciul cu Young Boys Berna

Chiar dacă a făcut deplasarea în Antalya alături de Sepsi Sfântu Gheorghe, Denis Ciobotariu, fundașul aflat în șase luni de contract care a semnat deja cu Rapid și care va ajunge abia în vară la gruparea giuleșteană, nu a evoluat în meciul cu Young Boys Berna.

Fundașul a invocat o răceală și a urmărit meciul din tribune.

”Aștept să văd ce o să se rezolve. Tot proiectul Rapid mi s-a părut foarte interesant, cred că în următorii ani se vor bate an de an la câștigarea titlului. Toți cei de acolo m-au dorit, inclusiv conducerea, domnul Marius Șumudică. Cred că de aceea am luat această decizia.

Da, bineînțeles, în momentul în care semnezi, te gândești acolo. Mă gândesc acolo și sper să se rezolve”, a spus Denis Ciobotariu pentru PRO TV și Sport.ro.