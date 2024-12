Căpitanul lui FCSB a impresionat și în Europa League și pare că este pregătit să facă pasul în fotbalul din străinătate.

”Se pregătește ceva!” Ce spun scoțienii despre transferul lui Darius Olaru la Rangers

După ce Olaru a anunțat la finalul jocului cu Farul Constanța, scor 1-1, că este pregătit de un transfer în 2025, presa din Scoția a vorbit din nou despre interesul lui Rangers pentru căpitanul lui FCSB.

”Cu veștile care au început să o lege din nou pe Rangers de unul dintre cei mai subestimați și talentați mijlocași din Europa (n.r. Darius Olaru), este cinstit să spunem că lucrurile nu sunt negre sau albe. Cât de serios este așa zisul interes al lui Rangers, la acest moment, rămâne de văzut.

Cu o clauză de reziliere de aproximativ 5 milioane de euro în contract și acum că internaționalul român a recunoscut că este pregătit să plece de la FCSB în noul an, ne vine în minte fraza ’se pregătește ceva’, mai ales că s-a spus că Rangers ia în considerare transferul altui mijlocaș, Marko Soldo de la NK Osijek.

Extrem de versatil și binecuvântat cu o putere feroce, Soldo a înflorit de la un mijlocaș defensiv la un adevărat creier în atacul echipei din acest sezon. Are deja șase goluri în acest sezon, recordul său.

Totuși, dacă vă gândiți că este un număr impresionant, cele 13 goluri și șapte pase decisiv ale lui Olaru întăresc argumentul că omul care a condus-o pe FCSB către primul său titlu din 2015 este pregătit pentru următorul pas”, au scris scoțienii de la Rangers News.

7 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Darius Olaru despre o eventuală plecare de la FCSB

”Nu ştiu sigur. Mi-aş dori (n.r. un transfer), dar, în acelaşi timp, ştiu că mai am treabă de făcut aici. Voi vedea ce va fi în viitorul apropiat. Din câte am înțeles s-au cam vândut biletele. Deci, să nu mă mai sune, le transmit acum să nu mă mai sune. Nu mai sunt bilete, nu mai am de unde să fac rost”, a spus Darius Olaru.