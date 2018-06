Schimbarea MAJORA anuntata de Becali pentru noul sezon! Ce i-a transmis lui Dica

Becali schimba tactica la Steaua. I-a transmis lui Dica ce sa joace de acum inainte.

In noul sezon, FCSB va trece la 4-3-3. E dorinta lui Becali.



"Atacanti mai luam numai daca e vorba de Nemec si Omrani. In rest, nu ne intereseaza. Noi oricum schimbam sistemul in 4-3-3, poate sa joace si Tanase atacant. Vreau sa schimbam strategia. Vreau un fotbal mai frumos, mai combinativ, i-am transmis lui Dica", a spus Becali la PRO X.



In ultimele sezoane, Steaua a jucat preponderent 4-2-3-1, indiferent ca antrenori au fost Lacatus, Dorinel Munteanu, Stoichita, Reghecampf, Galca, Radoi sau Dica.