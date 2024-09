Salariul lui Alex Mitriță, dezvăluit în direct: "Din ce am auzit de la patron"

Jucătorul de 29 de ani a impresionat în actuala ediție a campionatului, unde a marcat cinci goluri. În total, "Piticul Atomic" a înscris 50 de goluri în 107 meciuri pentru Universitatea Craiova, echipa cu care a și câștigat Cupa României în 2018.

Alex Mitriță a avut o primă reacție imediată după oficializarea prelungirii contractului. Winger-ul și-a exprimat atașamentul față de orașul și echipa care l-au consacrat. Într-o postare pe Instagram, acesta a declarat: „Craiova este orașul meu. Știința este echipa mea. Împreună suntem puternici!”.

Cât va câștiga Alex Mitriță la Universitatea Craiova

Adrian Mutu a dezvăluit că Mihai Rotaru ar fi băgat adânc mâna în buzunar pentru a-l convinge pe jucător să rămână în Bănie, salariul fiind de aproximativ 60.000 de euro pe lună.

"Mitriță are 2.800.000 de euro pe 4 ani, din ce am auzit eu la patron", a spus tehnicianul, potrivit fanatik.ro.

Alexandru Mitriță jubilează după România - Lituania 3-1

Internaționalul a răspuns criticilor cu un gol splendid marcat în România - Lituania, după o fază de excepție cu Denis Alibec, ambii intrați pe parcurs, în repriza secundă.

După meci, fotbalistul Universității Craiova a evidențiat cât de bucuros e după ce a reușit să revină cu gol la prima reprezentativă. Pe această cale și-a arătat recunoștința și față de selecționerul Mircea Lucescu.

”Mândrie, fericire, asta înseamnă pentru mine golul. Sunt foarte bucuros că m-am întors la echipa națională. Sunt bucuros că am marcat. E bine că am câștigat și am luat cele trei puncte.

Trebuia să-l răsplătesc cu ceva. Vreau să-i mulțumesc că a avut încredere în mine. I-am mulțumit pe teren și în afară. Pentru mine e o onoare să lucrez cu dânsul și să fiu la echipa națională.

Sunt emoții mari. Pe bancă ai emoții mai mari. Pe teren uiți și ești focusat acolo. E important că am câștigat pe un teren greu. Trebuie să ne focusăm la fiecare meci, la fiecare antrenament.

Puteau să ne întoarcă. Am jucat foarte bine, mai ales în repriza secundă, și s-a văzut că suntem o echipă unită”, a spus Alexandru Mitriță după meci.