Rusii au RESPINS prima oferta a lui Becali pentru Ivan! Cat de aproape e acum transferul atacantului la care viseaza de 3 ani

Andrei Ivan e marele obiectiv al verii la FCSB!

Atacantul nu ramane la Rapid Viena, unde fusese imprumutat de Krasnodar. Austriecii nu vor sa achite clauza de transfer definitiv, astfel ca Ivan e din nou disponibil. Krasnodar nu vrea nici ea sa-l tina, insa trage cat mai mult de pret pentru a-si recupera cat mai mult din investitia de 3 milioane facuta acum doi ani.

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, anunta ca rusii au respins prima oferta facuta de FCSB.

"Gigi a facut o oferta, a fost refuzata. Ivan e febletea patronului nostru, il place foarte mult. In cazul in care ar veni la FCSB, ar intra in calcul pentur postul de varf impins. Sa spunem ca acum usa e intredeschisa in privinta transferului", a comentat Mihai Stoica la Digisport.

Ivan a marcat un singur gol in 22 de aparitii pentru Rapid Viena, dupa ce n-a inscris deloc intr-un an la Krasnodar. Atacantul are sanse mari sa fie in lotul lui Mirel Radoi pentru Euro 2019 din Italia si San Marino. Krasnodar are toate motivele sa impinga negocierile pentru cedarea lui Ivan, sperand sa-i faca un pret cat mai mare la finalul Euro.