Ce a spus Paul Papp după U Cluj - Petrolul 4-1

După meci, Papp nu a comentat eliminarea, limitându-se comenteze despre greșelile Petrolului.



"O înfrângere usturătoare contra unei echipe care a demonstrat că e o echipe puternică, care e pretendentă la play-off. Greșelile au făcut diferența. Păcat, păcat că am pierdut azi, dar mergem înainte. Mai vin și perioade proaste. Un singur meci am mai pierdut cu 4-1 la început de campionat contra lui Dinamo, dar am știut să trecem peste această înfrângere. O să știm și acum să trecem peste ea. Sper să ne revenim și să facem rezultate bune.



Cred că antrenorii și-au făcut treaba, dar am intrat mai moi în teren. Se întâmplă să ai și zile proaste, iar U Cluj a făcut un joc solid. Nu ne-a lăsat să ne desfășurăm, iar într-un meci mai echilibrat diferența este făcută de greșeli.



Nu sunt probleme financiare, nu ne afectează deloc", a spus Paul Papp, după meci.