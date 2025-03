Cele două echipe își dau întâlnire în weekend pe Arena Națională, în prima etapă din play-off-ul SuperLigii României. FCSB - Rapid va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Feșnic la centru, Hațegan în camera VAR

CCA a anunțat brigada de arbitri delegată la primul derby bucureștean din acest play-off.

La centru va fi clujeanul Horațiu Feșnic, ajutat de la tușe de Mihai Marica (A1) și Alexandru Cerei (A2). Rezervă va fi Horia Mladinovici, în timp ce în camera VAR se va afla Ovidiu Hațegan, secondat de Mircea Orbuleț.

Horațiu Feșnic a mai arbitrat 16 partide în acest sezon de Superligă, de trei ori pe Rapid, 1-1 cu Gloria Buzău, 0-2 cu Sepsi și 1-0 cu FC Botoșani, o dată pe FCSB, la 4-1 cu Oțelul Galați.

Reacție dură din partea lui Mihai Stoica

După ce a aflat numele arbitrilor delegați pentru derby-ul de pe Arena Națională, oficialul de la FCSB nu s-a ferit să-și manifeste nemulțumirea față de această decizie.

"Ieri (n.r. - vineri, 14 martie) am zis că simt că batem mâine. Mi-e că m-am grăbit cu feelingu’ (n.r. - sentimentul) ăla. Între timp, am aflat cine e la VAR.

No more feelings now. (n.r. - Niciun sentiment acum)”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.