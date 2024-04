Reacția lui Mircea Rednic, după ce UTA a pierdut primul meci din play-out

Victoria sibienilor a fost adusă de Daniel Paraschiv, care a marcat de trei ori și a adus trei puncte importante pentru echipa sa pe arena ”Francisc Neuman” din Arad.

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, a tras primele concluzii după prima înfrângere a echipei sale din play-out.

Tehnicianul acuză faptul că centralul partidei a acordat ”cu mare ușurință” penalty-ul din care Daniel Paraschiv a deschis scorul în minutul 19.

Mircea Rednic: ”Vom analiza acest meci”

”Mi se pare că s-a dat cu mare ușurință acel penalty dacă ținem cont de locurile din clasament. Nu mi se pare normal. Lăsăm prima repriză. A doua repriză am început prost. Greșelile pe care le-am făcut la goluri au fost ca în curtea școlii.

Cu două zile înainte am lucrat asta. Știam că vin cu mingi lungi. Noi am fost surprinși. Am încercat să revenim, am avut câteva ocazii. În prima repriză, în afară de acel penalty nu au avut alte ocazii.

E păcat. E păcat pentru atmosfera care a fost aici, pentru copii, pentru sacrificiile care au fost făcute. Am pierdut din vina noastră. Ăsta e fotbalul. Suntem supărați. Vom analiza acest meci.

Luni jucăm cu cei de la Ploiești. Mergem să recuperăm punctele pe care le-am pierdut aici. Se joacă. Toată lumea zice că suntem scăpați. Nu există. Două meciuri pierdute și du-te te uiți la locurile de baraj”, a spus Mircea Rednic.