Giuleștenii au făcut deplasarea duminică seară pentru confruntarea din etapa #12 din SuperLiga României, pierdută însă cu 0-2 în fața penultimei clasate.

Rapidiștii rămân fără victorie în ultimele două etape. Ultimul câștig al giuleștenilor a venit în a 10-a rundă, cu Unirea Slobozia, scor 2-1.



Marius Șumudică a tras concluzii dure după eșecul de la Botoșani



Marius Șumudică a vorbit despre meci despre evoluția elevilor săi. Antrenorul giuleștenilor a tras concluziile fără menajamente.

”Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul. Am avut ocazii rarisime. Nu am reușit să marcăm. După care începem repriza foarte prost. Un șut în blocaj, nu urmărim și marchează 1-0. După care ne deschidem și e clar că și-au creat mai multe spații. Iar am avut ocazie mare să marcăm. Hasani dă pe lângă poartă. Săpunaru, ocazie mare. Fotbalul te pedepsește.

Trebuie să marcăm la situațiile pe care le avem. Trebuie să marchezi, altfel nu ai cum să câștigi. Am fost foarte calm. O să aflați zilele următoare ce am discutat cu ei.

Mai contează cu cine joci? Toată lumea spunea că jucăm cu ultima clasată. Și nu am câștigat. Orice meci e greu. E foarte strâns. Ba ești la retrogradare dacă pierzi un meci, ba ești aproape de play-off dacă câștigi un meci”, a spus după meci Șumudică.

După o primă repriză tăcută, Adrian Chică-Roșă a deschis scorul în actul secund (minutul 52). Pe final, Aldair a dublat avantajul, iar meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea celor de la FC Botoșani.