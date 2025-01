Hermannstadt a remizat cu FCSB pe Arena Națională, scor 1-1, în etapa #22 din SuperLiga României. Sibienii au condus, prin golul lui Chițu din prima repriză. Roș-albaștrii au smuls însă egalul în actul secund, după ce Crețu a înfipt balonul la vinclu.



Reacția lui Daniel Niculae după FCSB - Hermannstadt



Daniel Niculae a evidențiat că elevii lui Marius Măldărășanu au reușit să echilibreze partida, motiv pentru care i-a și felicitat pentru evoluția de la Capitală. Președintele sibienilor a punctat că echipa încearcă să joace fotbal și încearcă să-și creeze cât mai multe ocazii.



”Am ajuns să echilibrăm partida și am reușit să înscriem, după anumite momente mai grele ale jocului. Cu trecerea timpului, cei de la FCSB s-au deschis din ce în ce mai mult și trebuia să profităm. Felicitări lui Măldă și băieților!



Ne-ar fi prins foarte bine încă două puncte în plus, la clasament. Nu știu dacă am fi putut să ne apropriem de play-off. Slobozia s-a apropiat la două puncte de noi. E un campionat foarte echilibrat, în care fiecare poate să bată pe oricine.



Noi încercăm să jucăm fotbal și să ne creăm ocazii, la fiecare meci, chiar dacă în seara asta (n.r. vineri, 17 ianuarie) am reușit mai puțin.



Pe termen scurt, urmează odihnă pentru băieți. Puteam realiza surpriza, dacă meciul dura mai puțin. Apoi, ne vom pregăti pentru meciul cu Iași. Cred că vom înnopta la Bacău. E o deplasare pe care o vom face pe două zile”, a spus Daniel Niculae, potrivit digisport.



FCSB urcă, temporar, pe primul loc în Superliga României, cu 38 de puncte, și poate fi depășită de Universitatea Cluj și Dinamo, dacă acestea vor câștiga meciurile cu Gloria Buzău, respectiv Universitatea Craiova.



Hermannstadt își continuă seria de invincibilitate. Ajunge la opt meciuri consecutive fără înfrângere și ajunge la 27 de puncte, la două distanță de Rapid.



În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, iar Hermannstadt va juca tot în deplasare, la Iași, cu Politehnica.