Universitatea Cluj a obținut calificarea într-o competiție europeană la mai mult de cinci decenii de la ultima participare. După accederea în preliminariile Conference League, Dan Nistor, a vorbit despre această realizare a formației lui Ioan Ovidiu Sabău.

Dan Nistor: "Am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club minunat"

„E o performanță incredibilă, dar mai avem un meci și sper să-l câștigăm, pentru că ne dorim foarte mult să plecăm în vacanță cu o victorie în fața propriilor suporteri. Ne-au ajutat și rezultatele (din play-out-n.n.), dar noi oricum eram pe locul al treilea și nu se punea problemă să jucăm baraj.

Ne bucurăm, totuși, că ne-au ajutat și rezultatele și suntem total relaxați, nu mai avem acea presiune a barajului. Ieri am avut liber, iar astăzi am văzut că toți colegii au venit fericiți, bucuroși, am tot vorbit de această etapă. Am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club minunat și sper să nu ne oprim aici", a spus Dan Nistor.

Dan Nistor: "Aș vrea să picăm cu o echipă cât mai puternică"

Întrebat ce adversar și-ar dori să întâlnească în preliminariile Conference League, mijlocașul Universității a răspuns:

„Sincer, nici nu m-am gândit la lucrul acesta, pentru că mai este cale lungă până acolo. Eu aș vrea să picăm cu o echipă cât mai puternică pentru că, dacă pierzi, măcar să pierzi cu o echipă super-valoroasă."

Dan Nistor: "Am făcut un lucru minunat"

Nistor a recunoscut că nu se gândea că va ajunge să joace cu "U" în cupele europene.

„Nu mă gândeam, dar, cu multă muncă, o echipă puternică, suporteri minunați, conducere bună, magazioneri, șoferi, oameni din administrație, maseuri, toată lumea, am făcut un lucru minunat. Țin pe această cale să îi felicit pe toți și dacă am omis pe cineva, îmi cer mii de scuze", a mai spus mijlocașul Universității Cluj, pentru site-ul clubului ardelean.