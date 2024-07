Reacția lui Andrei Prepeliță după ce Gloria Buzău a avut un gol anulat în minutul 90+8: ”Nu au mentalitate de învingători!”

Cu câteva minute înainte de fluierul final, Ricardo Matos a marcat, însă reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid anterior, iar covăsnenii au plecat cu toate punctele.

Andrei Prepeliță: ”Sunt câțiva jucători care nu au încă o mentalitate de învingători!”

Andrei Prepeliță a declarat la finalul meciului că mai are de ”lucrat” la mentalitatea elevilor săi. Deși a criticat jocul din prima repriză, antrenorul a fost plăcut surprins de felul în care elevii săi au tratat repriza secundă.

Chiar dacă echipa sa putea obține un punct dacă golul lui Matos din minutul 90+4 nu ar fi fost anulat pentru ofsaid, Andrei Prepeliță nu a criticat decizia arbitrului și a dat de înțeles că este de acord că golul trebuia anulat.

”Echipa era căzută după golul doi. Sunt câțiva jucători care încă nu au o mentalitate de învingători, vin de la Liga 2, trebuie să își crească nivelul. În a doua repriză, am arătat altfel, am fost mult mai direcți, am dus mingea mai repede la poartă. Băieții care au intrat au făcut-o foarte bine. Am pus presiune pe adversar. Ne-am creat câteva ocazii bune. Am marcat, iar la ultima fază puteam chiar egala, dar am înțeles că a fost ofsaid.

Știam că sunt o echipă bună, i-am urmărit, știam ce ne așteaptă. Le-am spus băieților că Sepsi e una dintre echipele puternice ale campionatului. Am început fricoși, iar la 2-0, nemaiavând ce să piardă, au dat mult mai mult. E o lecție! Trebuie să tratăm toate meciurile așa cum am făcut în a doua repriză, să ne batem pentru fiecare minge, să fim agresivi, pentru că nu avem nimic de pierdut.

Lotul este complet, probabil se vor mai întâmpla mâine niște mutări. În principiu, lotul este complet. Trebuie să aducem jucătorii care au venit mai târziu la un nivel bun. Sunt doi jucători care nu pot face parte din lot din cauza acestor probleme. Sper să ne putem baza pe toți băieții”, a spus Andrei Prepeliță la finalul meciului.

Clasamentul din Superliga României