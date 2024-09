Reacția lui Alexandru Tudorie după ce a înscris în poarta FCSB-ului, fosta sa echipă

FCSB a început bine partida și a deschis scorul încă din minutul 3 prin Alexandru Băluță, dar a rămas în zece oameni în minutul 29, după ce Mihai Popescu a fost eliminat.

Petrolul Ploiești a dat lovitura în prelungirile partidei, după ce Alexandru Tudorie a reușit să profite de o gafă a lui Ștefan Târnovanu și a stabilit scorul final, 1-1.

Alexandru Tudorie: ”Ne-a fost greu să-i desfacem”

Fost jucător la FCSB, Alexandru Tudorie (28 de ani) a tras primele concluzii la flash-interviu și spune că ploieștenii au controlat jocul după ce au evoluat în superioritate numerică.

„Mă bucur că am reușit să luăm un punct, cred că meritam. De la acea fază, de când au luat cartonașul roșu, am controlat în totalitate meciul. Mă bucur că în final am reușit să luăm un punct. A fost o lovitură, m-a lovit cu cotul, am rămas pe teren. Am luptat până la final și am reușit să și înscriu.

Din păcate n-am fost concentrați la ultima pasă și cred că asta ne-a costat puțin. Ne-a fost greu să-i desfacem. Eu cred că au un lot foarte bun, azi cred că ne-am ridicat la nivelul lor, chiar peste ei”, a spus Tudorie, la flash-interviu.

FCSB, zece puncte după nouă meciuri

FCSB rămâne cu zece puncte, la cinci distanță de zona play-off-ului. Petrolul are 15 puncte și este la egalitate cu CFR Cluj și Universitatea Craiova.

În următoarea etapă din campionat, FCSB se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi OSK, iar Petrolul va primi vizita celor de la Hermannstadt.