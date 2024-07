Reacția lui Adrian Mititelu după ce l-a cedat pe William Baeten la FCSB: ”Suma nu e pe măsura așteptărilor”

Cu o zi înainte de a pleca spre București pentru a semna cu FCSB, Baeten a fost la baza sportivă a lui Adrian Mititelu pentru a-și vedea colegii la treabă în amicalul dintre FCU Craiova și CSM Slatina, scor 1-1.

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit în termeni laudativi despre mijlocașul belgian și recunoaște că acesta va avea mai multe oportunități la campioana României.

Adrian Mititelu: ”La FCSB are alte oportunități”

Omul de afaceri spune că suma pe care clubul său o va încasa pentru 50 la sută din drepturile federative ale lui Baeten este ”sub așteptări”. Oltenii ar urma să primească 300.000 de euro pentru fotbalistul care s-a numărat printre preferații lui Adrian Mititelu.

„Cu Baeten ne-am înțeles cu FCSB, am semnat, lucrurile sunt clare. Din păcate, ne despărțim de el, dar era inevitabilă această despărțire. Este un jucător de mare valoare și de mare caracter. A participat într-un mod foarte semnificativ în renașterea clubului. Eu sunt atașat sentimental de el, dar a trebuit să-i dăm drumul, are patru ani de Craiova în care și-a dedicat foarte mult activitatea pentru acest club.

La FCSB are alte oportunități, sunt convins că va ajunge la un club mare și ne-am păstrat jumătate din drepturile economice. Consider că am făcut o afacere bună, chiar dacă suma de transfer nu este una pe măsura așteptărilor noastre și pe măsura valorii sale. Chiar dacă pe termen scurt am pierdut, eu zic că pe termen mediu sau lung vom câștiga”, a spus Adrian Mititelu.

Baeten a fost un jucător important în echipa construită de Adrian Mititelu la FCU Craiova. A pus umărul la promovarea echipei în Superligă, la finele sezonului 2020-2021, iar în total a strâns 128 de prezențe pentru gruparea olteană, reușind să înscrie de 20 de ori și să ofere 15 pase decisive.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat).