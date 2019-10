Reactia FRF dupa anuntul LPF conform caruia se va implementa sistemul VAR: "Arbitrii vor fi pregatiti la startul sezonului viitor"

LPF a anuntat ca sistemul VAR va fi implementat in Liga 1 din sezonul 2020/2021.

FRF a reactionat dupa anuntul LPF si spune ca saluta initiativa si da asigurari ca arbitrii vor fi pregatiti pentru a putea lucra cu sistemul VAR.

"Federatia Romana de Fotbal a primit cu bucurie anuntul LPF facut prin intermediul site-ului oficial si precizeaza ca a demarat deja proiectul de implementare a sistemului VAR. FRF a sustinut inca de la inceput necesitatea acestuia in Liga 1 si apreciaza că LPF a reusit sa gaseasca resursele financiare necesare.

In acelasi timp, Federatia Romana de Fotbal este pregatita sa asigure resursele umane. In cadrul acestui proiect, la inceputul verii, FIFA si UEFA au fost anuntate, in luna septembrie a fost format un grup de lucru in cadrul FRF, iar urmatorul pas este intalnirea cu reprezentantii IFAB, intalnire ce urmeaza sa aiba loc in urmatoarele saptamani.

Astfel, Federatia Romana de Fotbal anunta ca arbitrii vor fi pregatiti la startul sezonului viitor si, din acest punct de vedere, sistemul VAR va putea fi implementat, daca si resursele financiare sunt asigurate", a fost reactia FRF prin intermediul unui comunicat.