Rapidiștii sunt cu moralul la pământ: ”Au venit în Giulești și ne-au călcat în picioare”

Chiar dacă rapidiștii să intre la pauză cu un avantaj de 2-1, Sepsi OSK a reușit să egaleze în partea secundă și a alergat după golul victoriei, dar elevii lui Bernd Storck nu au reușit să-l învingă din nou pe Marian Aioani.

După meci, jucătorii lui Neil Lennon s-au arătat dezamăgiți de prestația avută. Claudiu Petrila, care a bifat un gol și assist în meciul cu Sepsi, a recunoscut că egalul smuls de echipa sa a fost unul norocos.

Claudiu Petrila: ”Nu putem să batem pe nimeni”

Întrebat despre titlu, obiectivul fixat la Rapid pentru acest sezon, Petrila a atras atenția asupra primului obiectiv: accederea în play-off.

„Nu jucăm nimic, au venit în Giulești și ne-au călcat în picioare, n-am legat trei pase tot meciul. Un egal norocos, să zic așa, nu meritam nici măcar acest punct. Poate omul meciului că am alergat cel mai mult, am alergat doar după meci. Nu știu cum o să ieșim din pasa asta proastă, dar cumva trebuie s-o facem.

Etapele trec și nu avem puncte, nu putem să batem pe nimeni, nici măcar în Giulești. Vom vedea ce putem să scoatem în următoarele meciuri. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză ce vom face, dacă vom schimba sau vom merge pe același sistem.

Secunzii cred că au fost pregătiți, au știut ce trebuie să facă. Ne-a lipsit ”Mister” și sperăm să fie lângă noi la meciul următor. Știu că pot să fac mai mult dar, momentan, poate e un blocaj psihic. Titlul... să prindem play-off-ul. Dacă nu schimbăm ceva, o să fie greu până la final”, a spus Claudiu Petrila, la flash-interviu.

La finalul meciului, camerele TV au surprins fețele îngrijorate ale acționarilor de la Rapid, Dan Șucu și Victor Angelescu, care au urmărit partida de la lojă.

Pentru Rapid urmează un meci contra nou-promovatei Gloria Buzău, în deplasare, sâmbătă, de la ora 22:00, în runda a cincea din Liga 1.

Statistică neverosimilă la Rapid - Sepsi 2-2: