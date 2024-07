Fotbalistul Cristian Manea a declarat că dacă el şi colegii săi vor fi uniţi şi vor trage în aceeaşi direcţie formaţia giuleşteană va avea o şansă mare la câştigarea titlului în noul sezon.

Cristi Manea, prezentat la Rapid: "Avem o șansă foarte mare la titlu dacă vom trage toți în aceeași direcție"

"Sunt foarte fericit că am ajuns aici şi că voi juca în acelaşi tricou vişiniu. Am spus de multe ori că îmi place să văd suporteri mulţi în tribună şi aici i-am găsit. Antrenorul are o mentalitate diferită şi cred eu că ne va ajuta foarte mult. Sunt impresionat de ce am găsit la Rapid, am cunoscut nişte oameni extraordinari, nu credeam că în România voi mai găsi aşa ceva. Iar despre suporteri nici nu mai are sens să vorbesc, o demonstrează ei la fiecare meci. Avem jucători cu o calitate foarte mare şi consider că dacă vom sta bine în teren şi vom trage toţi în aceeaşi direcţie avem o şansă foarte mare să câştigăm titlul. Asta din experienţa mea. Pentru că da, cam pe unde am fost, am câştigat câte un trofeu sau mai multe", a spus fundaşul, potrivit Agerpres.

Cristian Manea a menţionat că este afectat de faptul că nu a prins lotul echipei naţionale pentru EURO 2024, însă este convins că va reveni la prima reprezentativă.

"Nu am mers la EURO şi e normal că m-a afectat puţin. Dar m-am bucurat pentru colegi că au făcut o figură frumoasă în Germania. Lucrul acesta mă motivează mult mai mult ca să arăt ce pot şi să demonstrez tuturor că poate au greşit. Eu sper că evoluţiile de la Rapid mă vor readuce la naţională, ăsta este obiectivul", a precizat el.

Claudiu Micovschi s-a întors la Rapid după împrumutul de la UTA Arad

Mijlocaşul Claudiu Micovschi, revenit la Rapid după împrumutul la UTA din sezonul precedent, a afirmat că este pregătit să dea totul pentru gruparea giuleşteană.

"Îmi doresc în primul rând să fiu sănătos, să ne bucurăm împreună de acest nou sezon şi să îi facem pe fani cât mai mândri de noi. Se vede că antrenorul este unul foarte bun, care vine cu o filosofie nouă. Îmi doresc ca împreună să facem treabă bună. Mie mi-a prins foarte bine împrumutul la UTA, acum sunt pregătit să dau tot ce am mai bun pentru Rapid. Va fi un meci mai special cu UTA, pe care o întâlnim chiar în prima etapă. Însă cu siguranţă vom merge la Arad să luăm toate cele trei puncte. Am discutat cu Neil Lennon despre echipa UTA", a declarat Micovschi.

Rareș Pop, perla din Arad pentru care Dan Șucu a plătit 700.000 de euro

Rareş Pop, aflat în proprietatea FC Rapid încă din iarnă, dar rămas sub formă de împrumut la UTA în partea a doua a sezonului trecut, a afirmat că meciul cu fosta sa echipă din prima etapă va fi unul special.

"Sper să am un parcurs excelent şi la finalul sezonului să ne bucurăm împreună cu fanii de multe reuşite. Lennon este un antrenor diferit, un antrenor cu multă experienţă. Şi-a impus noua ideologie de joc încă de la primul antrenament. Va fi un meci special în prima etapă pentru că voi juca împotriva echipei UTA la mine acasă. Însă mergem după toate cele trei puncte", a spus Pop.

Jakub Hromada a fost transferat definitiv de Rapid

Mijlocaşul slovac Jakub Hromada, care a evoluat în retur sub formă de împrumut de la Slavia Praga, a declarat că este bucuros să fie jucătorul clubului Rapid.

"Am venit acum trei luni la Rapid, mulţumesc tuturor chiar dacă începutul meu aici nu a fost unul uşor. După cum se ştie, am avut acea accidentare din aprilie şi sunt recunoscător celor de aici. Sunt bucuros acum să fiu jucătorul clubului Rapid. Acum sunt concentrat pe recuperare şi să mă întorc pe teren cât mai repede", a menţionat el.

Filip Blazek, fundașul cumpărat din Cehia care vrea să joace alături de Săpunaru

Fundaşul slovac Filip Blazek a precizat că s-a adaptat repede la Rapid şi speră să aibă evoluţii bune în defensivă alături de căpitanul Cristian Săpunaru.

"Sunt foarte fericit să fiu aici. M-am adaptat repede şi de abia aştept să joc şi să mă întâlnesc cu fanii rapidişti. Sper să fim învingători în acest sezon, eu voi da totul pe teren şi în afara lui pentru acest club. Ca fotbalişti suntem constant sub presiune pentru că ne dorim mereu să obţinem cele mai bune rezultate. Atmosfera de la meciuri este frumoasă aici şi sperăm ca suporterii să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

Poate că îmi e puţin mai greu să îl înţeleg, însă antrenorul are experienţă şi are o viziune despre felul în care trebuie să jucăm şi acest lucru ne va ajuta. Am stat în cantonament cu Cristi Săpunaru, am discutat mult. El este un idol la Rapid şi va fi o plăcere să jucăm împreună", a afirmat Blazek.

Timotej Jambor, atacant slovac de 21 de ani pentru care Rapid a plătit un milion de euro

Atacantul slovac Timotej Jambor a declarat la rândul său că Rapid are o echipă valoroasă care îşi poate atinge obiectivele în următorul sezon.

"Este primul mare transfer din cariera mea. Mă bucur că un club mare precum Rapid s-a arătat interesat de mine şi sper că voi avea succes aici, atât cu echipa, cât şi în plan individual. Este presiune, însă e întotdeauna mai bine să te lupţi pentru titlu decât pentru evitarea retrogradării. Şi cred că avem o echipă bună pentru a ne atinge obiectivele", a explicat Jambor.

În această vară, FC Rapid a realizat până acum cinci transferuri în perspectiva noului sezon: mijlocaşul sârb Luka Gojkovic, mijlocaşul slovac Jakub Hromada, fundaşul Cristian Manea, atacantul slovac Timotej Jambor şi fundaşul slovac Filip Blazek. De asemenea, au revenit după împrumuturile la UTA jucătorii Claudiu Micovschi şi Rareş Pop.