Rapid, pe cale să cedeze un jucător la o rivală cu care se luptă pentru un loc în play-off

Gruparea din Giulești a făcut patru transferuri importante, aducându-i pe Ermal Krasniqi, Borisav Burmaz, Florent Hasani și Damjan Djokovic.

La capitoul plecări, rapidiștii s-au despărțit până acum de Borja Valle, Juvhel Tsoumou și Andrei Ciobanu, însă ar mai putea bifa o mutare.

Ștefan Pănoiu, împrumutat la U Cluj?

Potrivit gsp.ro, Rapid și U Cluj ar fi ajuns la o înțelegere pentru împrumutul lui Ștefan Pănoiu (21 de ani).

Mijlocașul nu a fost folosit prea des de Cristiano Bergodi în acest sezon. În cele 14 meciuri în care a fost introdus pe teren, jucătorul nu a adunat decât 340 de minute, marcând un gol în Cupa României.

450.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Pănoiu, potrivit Transfermarkt

Remarcatul lui Cristiano Bergodi după cantonament

Tehnicianul giuleștenilor a făcut o scurtă analiză a zilelor de antrenament și a vorbit la superlativ despre Albion Rrahmani, cel care a revenit după o perioadă mai lungă de indisponibilitate, din cauza unei accidentări.

"Rezultatele nu au fost așa bune, dar e important că am terminat fără accidentări. Am văzut la treabă jucătorii noi, e normal că suferim, am făcut antrenamente intense. Sunt jucători buni cei veniți.

Rrahmani m-a surprins plăcut, nu are frică, s-a descurcat bine, mi se pare că e revenit complet. Nu pot să vă dau primul 11, nu știu care dintre fotbaliștii transferați o să fie din primul minut cu Craiova.

Trebuie să arătăm ca o echipă care luptă pentru titlu sau locurile fruntașe. Pentru moment, Moldovan e portarul nostru. O să vedem ce se întâmplă în zilele viitoare.

Normal că pentru noi ar fi o pierdere, dar o să fim pregătiți dacă se întâmplă ceva. Avem variante dacă pleacă", a spus Cristiano Bergodi, pe aeroport.