Rapid n-are nicio șansă la Grameni! „Perla” Farului, ofertată de un club din străinătate. Ce sumă cere Hagi

Sunt șanse mingi, însă ca mutarea să se facă, asta după ce jucătorul de 20 de ani al Farului a intrat și pe radarul cluburilor din străinătate.

Printre acestea se numără și Beșiktaș, care este dispusă să plătească suma de 1.5 milioane de euro pentru mijlocașul campioanei României.

În aceste condiții, turcii au mai multe șanse să-l cumpere pe Constantin Grameni, mai ales că, potrivit Playsport, și pretențiile financiare ale lui Hagi se apropie de oferta venită de la Beșiktaș.

Grameni nu va ajunge la Rapid, crede Popescu

Gică Popescu, președintele Farului Constanța, a dezvăluit faptul că Rapid București a făcut o ofertă oficială pentru Constantin Grameni, însă a adăugat că echipa de la malul mării cere prețuri mari pe jucătorii săi și că le va fi greu adversarelor din Superligă să-i cumpere.

„Sunt convins că vor fi mai multe discuţii cu Gică Hagi. Vor fi plecări, vor fi veniri. Avem un obiectiv pe care vrem să îl atingem. Vrem în cupele europene.

Nici măcar noi nu credeam la începutul sezonului în titlu. În momentul în care am început să intrăm în ritm, am condus campionatul 33 de etape. Dorm să fim an de an în cupele europene. Vrem să avem noul stadion din Constanţa.

Avem cerinţe pentru jucătorii care au avut evoluţii foarte bune. Nu ne grăbim. Sunt convins că vor pleca unii, dar vor venii alţii să îi înlocuiască. Niciun jucător nu are contract semnat cu altă echipă. De la discuţii la concretizare este un drum foarte mare.

Avem o ofertă oficială de la Rapid, pentru Grameni, dar nu e de luat în seamă. Nu cred că jucătorii pe care îi avem noi acum pot fi cumpăraţi de echipele din Liga 1. Vindem scump. Nici FCSB nu poate”, a spus Gică Popescu, potrivit Primasport.

1.3 milioane de euro este cota de piață a lui Constantin Grameni, potrivit transfermarkt.com.

Grameni a disputat 38 de meciuri în tricoul Farului Constanța în acest sezon, reușind să marcheze șase goluri și să ofere patru pase decisive.