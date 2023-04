Rapid cere intervenția LPF și FRF după inițiativa pentru Steaua: "E aberant, ne întoarcem în comunism!"

Angelescu susține că, dacă actuala lege va fi modificată, iar cluburile de drept public vor fi considerate profesioniste și, implicit, acceptate în Liga 1, fotbalul românesc s-ar întoarce în comunism.

Victor Angelescu, după apariția inițiativei pentru Steaua: "Aberant, ne întoarcem în comunism!"

Finanțatorul giuleștenilor este de părere că va exista o luptă nedreaptă între investitorii privați și cluburile susținute de ministere sau de autoritățile locale.

"Mi se pare aberant. Statul trebuie să sprijine sportul, dar nu în acest fel. Este aberant pentru că, practic, ne întoarcem înapoi în comunism. Așa ar trebui să vină și CS Dinamo, Poliția, Căile Ferate. Să își facă echipe, ca pe vremuri.



Să joace Armata cu Poliția și cu Căile Ferate și fabricile, între ele. Mie mi se pare aberant. Înțeleg că e inițiativă. Nu este normală, sincer nu cred că se mai întâmplă undeva în Europa. În Uniunea Europeană nu cred că există", a spus Victor Angelescu, la Digisport.

Victor Angelescu: "Rapid nu a luat niciun euro de la Primăria Sectorului 1"

Întrebat de Narcis Răducan dacă nu cumva și Rapid, la începutul noii societăți, a beneficiat și ea de bani publici din partea Primăriei Sectorului 1, Victor Angelescu a infirmat.

"Nu. Zero! Noi nu am luat un euro. Nu a fost luat niciun euro de la un organ al statului. A fost implicat primarul sectorului 1 (n.r - Daniel Tudorache) sufletește. Era lângă echipă prin prietenul lui, domnul de la KIA (n.r - Liviu Goncea). Noi nu am avut nicio treabă cu statul, nici la juniori nu am luat nimic", a replicat Angelescu.

Victor Angelescu: "FRF și LPF trebuie să intervină!"

Ulterior, finanțatorul celor de la Rapid a spus că FRF și LPF ar trebui să intervină și să se opună unei astfel de modificări a legii. Totuși, Federația Română de Fotbal a transmis chiar astăzi că nu poate influența în niciun fel această decizie.

"Investim, dar nu e o luptă corectă. Unii sunt pe bani privați, iar alții sunt pe banii tuturor. Nu este corect nici că s-au găsit niște tertipuri prin care primăriile sau instituții ale statului pot ajuta echipele de fotbal. Repet, e nevoie de investițiile statului, dar la nivel juvenil, la nivel de academii, la nivel de terenuri, de infrastructură.



Nu numai în fotbal, ci în tot sportul. Dar nu poți să bagi bani la o echipă de Liga 1. Nu e normal așa ceva. Și în Germania a ajutat statul enorm, dar în infrastuctură, nu i-a luat Bayern Munchen. Nu cred că dacă se investesc banii statului la CSA Steaua mergem noi în grupele Champions League.

Normal că o să facem. FRF și LPF trebuie să intervină în aceste momente. Nu cred că Federația poate să fie de acord cu așa ceva. Eu vreau să fac lobby, să-și facă treaba și să promoveze ce se întâmplă în Europa și cere FIFA. FRF și LPF ar trebui să facă acest lucru", a mai spus Angelescu.

Florin Talpan: "Steaua va evolua în Liga 1. În 2-3 săptămâni ar trebui să se rezolve"

Pe lângă meritul sportiv, CSA Steaua are nevoie ca Legea educației fizice și sportului să fie schimbată până la finalul acestui sezon. Vasile Dîncu, fostul ministrul al Apărării, precum și alți colegi din PSD, au depus deja un proiect de lege în acest sens, prin care cluburile de drept public să fie recunoscute drept cluburi sportive profesioniste și să aibă astfel dreptul de a participa în Liga 1.

Inițiatorii acestui proiect au cerut ca modificările să intre în dezbatere de urgență la Camera Deputaților și Senat, iar Florin Talpan, juristul CSA Steaua, spune că totul s-ar putea rezolva în 2-3 săptămâni.

Dacă termenul precizat de Florin Talpan s-ar respecta, CSA Steaua ar avea drept de promovare în Liga 1 încă din acest sezon, așa cum a confirmat FRF.

"Eu consider că e o problemă națională. Este un caz foarte mediatizat și cred că trebuie rezolvat, nu să mai tragem de timp. Marți trebuie să câștigăm, să terminăm campionatul pe locul 1, pentru că suntem Steaua. Campionatul din Liga 2 nu e atât de tare încât să avem echipe foarte grele. Între timp se rezolvă și problema aceasta, iar de sezonul viitor vom evolua în Liga 1.

Suntem în termen și avem tot timpul necesar. Trebuie să existe voință. Nu este o lege atât de complicată. Durează câteva minute. E ceva simplu, nu e vorba de pensii speciale sau ceva de genul ăsta.

Eu zic că suntem pe calea cea bună. Așteptăm lucrul acesta să se rezolve cât mai repede, că de asta este și în regim de urgență. Maxim în două-trei săptămâni, n-ar trebui să dureze mai mult. Între timp se termină și campionatul, depunem tot ce trebuie în termen și nu văd cine s-ar putea opune. Dacă terminăm și pe locul 1, avem merit sportiv, avem toate documentele în regulă, avem bază, avem tot ce trebuie... ar fi chiar culmea ca Steaua să nu evolueze în Liga 1. Îndeplinim toate condițiile, suntem un club serios și trebuie să ne dea și nouă posibilitatea. Suporterii sunt foarte nerebdători.

Suntem Steaua București. La ora actuală, sunt foarte mulți sponsori, dar nu din ăștia mici, care nu au nimic în buzunar. În Liga 1, fiți convinși că nu o să ne facem de râs și o să facem în așa fel încât să fim așa cum trebuie", a spus Florin Talpan, la Digisport.

CSA Steaua se află pe locul 2 în play-off-ul din liga secundă, cu 44 de puncte, la o lungime în spatele liderului Poli Iași.

Primele două clasate din Liga 2 promovează direct, iar locurile 3-4 vor disputa un baraj cu formații din primul eșalon

Din play-off mai sunt de disputat 7 etape