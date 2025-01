Atacantul din Camerun cotat la 850.000 de euro nu a putut obține viza și a rămas în țară pentru a se antrena cu lotul U17 al lui Rapid.

Replica lui Rapid după acuzațiile lui Ilie Dumitrescu în legătură cu Clinton N’Jie

Ilie Dumitrescu s-a arătat revoltat de faptul că starul transferat de Marius Șumudică în vară, Clinton N’Jie, nu a primit viză pentru cantonamentul din Dubai desfășurat de giuleșteni. Fostul mare atacant i-a acuzat pe cei din administrația lui Rapid de ”amatorism”.

”Mesajul meu a ajuns că mă refeream la antrenor. Nu, eu m-am referit la cei care se ocupă în administrativ de această speță, apropo de amatorism. Nu este posibil ca N’Jie să se prezinte la pregătire și să nu poată să facă deplasarea cu echipa, pentru că nu are viză”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

În replică, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a susținut că cei din conducerea Rapidului au făcut tot posibilul ca Clinton N’Jie să obțină viza pentru Dubai, însă autoritățile au refuzat și, mai mult, nu au oferit nicio motivație pentru refuzul de a-i oferi viza lui N’Jie.

”Înțeleg percepția, o să încerc să explic cât mai bine. Noi, ca și club, nu avem cum să ne dăm seama și nu știu dacă am greșit cu ceva. Nu aveam de unde să știm că Clinton N’Jie nu ar putea să ia viză de Dubai, când noi l-am luat în vară. Nici nu știam dacă facem cantonamentul în Dubai. În momentul în care s-a decis că vom merge în Dubai, clubul s-a ocupat să obțină viză pentru cine este nevoie. Au fost depuse aceleași acte, pentru Boupendza, N’Jie, Burmaz, Gojkovic, mai mulți jucători. Pentru Clinton N’Jie, din păcate, am primit negație, autoritățile i-au refuzat viza.

Nu ni s-a dat nicio explicație pentru care i-a fost refuzată viza. L-am ajutat să facă un recurs ca să poată afla. Team-managerul nostru știa că a mai existat un caz al unui jucător căruia i-a fost refuzată viza. Poți să afli aceste informații doar de la Consulat, Ambasadă.

Trebuia să meargă Clinton în nume personal pentru a afla motivul. În acel moment, Clinton era în vacanță, nu era în țară, cred că era plecat în Turcia. Am redepus a doua oară, ne gândeam că poate a fost o eroare. Cei de la hotelul din Dubai au spus au mai avut astfel de cazuri și că ne vor ajuta ei, dar nu am mai primit răspuns, nici măcar până în ziua de azi. Aplicația noastră este în ’pending’.

Noi am făcut la fel ca și în alte cantonamente, la fel ca și la alți jucători, am depus lucrurile așa cum trebuie, din timp. De ce a fost refuzată viza, nu știm, nu am primit o motivație. Ce pot să spun, e că vom fi foarte atenți, vom merge împreună cu Clinton și vom încerca să ne dăm seama care a fost motivul pentru care i-a fost refuzată viza. El a mai obținut viză, nu știam să aibă probleme. Are pașaport camerunez.

Nu cred că e o problemă, Aaron Boupendza e gabonez și nu a avut nicio problemă cu viza. Nu aș vrea să îmi dau cu părerea despre motive, vom merge acolo și vom vedea. Noi am întrebat dacă s-a întâmplat ceva în trecut, el nu știe. Ne-a spus că și-a făcut de mai multe ori vacanța în Dubai. El mai primise viză în Dubai, ne-a spus că nu s-a întâmplat nimic grav.

În schimb, ce am mai întrebat pe acolo, înțeleg că legislația lor spune că și dacă ai primit amendă pe autostradă și nu ai plătit-o, e posibil să nu îți acorde viza, sau poate ai avut viză 30 de zile și tu ai plecat din greșeală cu o zi mai târziu, există posibilitatea ca data viitoare să nu îți acorde viza. Nu știm motivul, o să îl aflăm, dar mai mult de atât, clubul nu avea ce să facă. Am depus de trei ori, am încercat să facem tot posibilul”, a spus Victor Angelescu pentru sursa citată.

