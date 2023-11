Prima reacție a lui Bernd Storck, noul antrenor de la Sepsi OSK, după ce a bătut palma cu Dioszegi!

Laszlo Dioszegi a găsti repede antrenor după oficializarea plecării lui Liviu Ciobotariu. Joi seară, Sepsi OSK l-a anunțat oficial pe Bernd Storck, la o zi după ce Sport.ro a aflat că neamțul va fi alesul covăsnenilor.

Antrenorul a susținut și prima conferință de presă în noua postură de antrenor principal al clubului din Sfântu Gheorghe, unde a subliniat faptul că a discutat despre proiectul covăsnenilor și a fost motivat, în consecință, să semneze cu Sepsi OSK.

"Cred că am avut discuţii bune, am vorbit despre proiect, am fost motivat să vin aici. Avem un obiectiv bun, echipa acum nu e într-o formă bună. Am văzut câteva meciuri ale echipei, avem potenţial şi voi pregăti jucătorii pentru a fi mulţumiţi la finalul sezonului.

Am viziunea mea despre cum să jucăm, atunci când avem mingea şi când n-o avem. Am o săptămână pentru a pregăti echipa pentru meciul cu Dinamo Bucureşti, dar cu ajutorul tuturor vom pregăti echipa bine. Avem timp suficient să ducem echipa printre primele şase echipe din campionat (n.r. - în play-off).

Proiectul, în general, m-a convins. Stadionul este frumos, infrastructura e bună, avem jucători buni, jucători experimentaţi, jucători maghiari, iar pe unii îi cunosc. Pot merge pe filosofia mea aici, le-am spus-o lui Attila (n.r. - Hadnagy) şi Laszlo (n.r. - Dioszegi) şi sunt fericit că sunt aici.

Prima oară trebuie să evaluez jucătorii, să văd la ce nivel sunt, apoi voi vedea dacă sunt necesare transferuri", a spus Bernd Storck.

Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Bernd Storck, fost selecționer al Ungariei, despre care Sport.ro a scris în urmă cu o zi că va dirija echipa din Sfântu Gheorghe. Neamțul îi preia pe covăsneni de pe poziția a 10-a în sezonul regulat al Superligii României, cu 20 de puncte după 17 etape desfășurate.

"Clubul Sepsi OSK a ajuns la un acord cu Bernd Storck pentru postul de antrenor principal. În vârstă de 60 de ani, Bernd Storck a semnat un contract până la finalul sezonului 2023-2024 cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire.

Bernd Storck a condus naţionala Ungariei timp de doi ani (2015-2017), iar apoi a pregătit echipe de club din Belgia (Mouscron, Cercle Brugge, KFC Genk, KAS Eupen și KV Kortrijk) și Slovacia (Dunajska Streda) .

De asemenea, a fost selecţioner al naţionalei Kazahstanului, în perioada 2008-2010.

Îi urăm bun venit şi mult succes noului antrenor al Sepsi OSK, Bernd Stock!", se arată în comunicatul oficial emis de Sepsi OSK.