Meciul, disputat vineri seară pe stadionul "Oțelul" din Galați, a fost decis de golul lui Stipe Juric din minutul 84, care a oferit astfel echipei lui Dorinel Munteanu toate cele trei puncte.

Aurealian Chițu: ”Execrabil”

În ciuda eforturilor depuse, Hermannstadt nu a reușit să obțină niciun punct în această etapă, continuând seria fără victorie în SuperLiga.

Aurelian Chițu, atacantul în vârstă de 33 de ani, care s-a alăturat echipei după ce FCU Craiova a retrogradat în Liga 2, a avut câteva cuvinte dure la adresa suprafeței de joc.

"Un teren execrabil, părerea mea, dar asta nu e o scuză. Eu mă bucur că încep să joc. Nu am mai jucat de 3 luni. În prima repriză am tras, dar în a doua a fost un pic mai greu", a declarat Chițu, după meci.

"Normal că nu ne convine, e început de campionat. La Viitorul am fost la retrogradare, apoi am luat campionatul. Atât s-a putut pe un teren ca ăsta", a mai adăugat Chițu.

Pleacă Marius Măldărășanu de la Hermannstadt? Aurelian Chițu a dat răspunsul

În ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare, Aurelian Chițu și-a arătat susținerea față de antrenorul Marius Măldărășanu. Atacantul a menționat că nu se pune problema unei eventuale plecări a acestuia de la echipă.

"Sunt foarte mulțumit, de asta am și venit aici. Nu cred că se pune problema. E doar început de campionat. Am citit și eu prin ziare, dar nu cred că ar fi corect...", a concis Chițu.

Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"

Întrebat despre o posibilă plecare de la echipă, Marius Măldărășanu a fost rezervat.

"Nu știu ce se va întâmpla, mi-e și greu să vorbesc și nu vreau să iau decizii la cald. Am vorbit cu băieții, le-am spus unde au greșit. În ciuda înfrângerii, au fost fără greșeală, bine, mă refer la greșeli capitale, unde știai ce trebuie să faci, dar nu faci. După meci, la cald, poți spune multe și nu aș vrea să regret după aceea," a spus Măldărășanu.

"Nu am simțit (n.r - presiune din partea conducerii), am spus-o mereu, am avut susținerea patronilor. A fost acea declarație care a deranjat, dar a fost volburată cu rezultatele următoare. Dacă erau rezultatele pozitive, era altceva. Timpul nu așteaptă pe nimeni, avem nevoie de puncte. Un rezultat de 0-0 ar fi fost echitabil", a mai spus Măldărășanu.