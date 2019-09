Petrescu a vorbit pentru prima data dupa scandalul de la meciul cu Astra: "Am gresit, dar s-a acumulat presiune! Am cedat!"

Dan Petrescu a vorbit pentru prima data dupa scandalul de la Giurgiu.

La meciul cu Astra, Dan Petrescu a fost eliminat de arbitrul Sebastian Coltescu. Antrenorul CFR-ului a plecat apoi de la stadion inainte de finalul partidei.

Petrescu recunoaste ca a gresit, insa spune ca o parte din vina o poarta si arbitrii. Tehnicianul clujenilor afirma ca sunt unii arbitri din Liga 1 care nu stiu sa comunice cu el si atunci se ajunge la momente precum cele de la partida cu Astra.

"S-a acumulat presiune in dreptul meu. N-am avut o zi in care sa ma gandesc la mine pentru ca am avut foarte multe meciuri. La ultimul meci am cedat si am avut reactia pe care am avut-o. Imi pare bine ca pot sa vorbesc si eu acum, ca tot timpul vorbeste altcineva despre mine. Eu pe unde am fost ca antrenor, mai ales in competitiile europene, niciun arbitru nu mi-a dat niciun cartonas galben si nu m-a trimis nimeni in tribuna. Au stiut sa comunice cu mine. Si in Romania sunt arbitri care vorbesc cum trebuie cu mine. As vrea sa intelegeti ca am gresit cand am facut ce am facut la acest ultim meci pe fondul oboselii. Am jucat 17 meciuri in 54 de zile. Dar daca arbitrii ar sti sa vorbeasca n-as mai lua cartonas roșu. Eu vreau sa fiu respectat de arbitri pentru ca si eu respect pe toata lumea. In secunda 30 am avut fault clar la Traore pe 16 metri, la golul lor a fost fault clar la Costache. Nu a dat nimic acolo si apoi da penalty. Dar eu nu vreau sa vorbesc despre arbitrajul lui Coltescu", a declarat Dan Petrescu pentru DigiSport.