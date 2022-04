Patronul lui Sepsi le-a dat o veste mare jucătorilor după victoria cu FC Botoșani: „Am intrat în vestiar!” 

Golul marcat de Tudorie în minutul al treilea a fost decisiv în economia partidei, covăsnenii bifând o victorie importantă în meciul din deplasare cu gruparea moldavă. Sepsi Sf. Gheorghe a urcat pe a doua poziție în clasamentul play-out-ului, la două puncte distanță de liderul Rapid.

Echipa lui Cristiano Bergodi se poate lupta pentru barajul de calificare în preliminariile Conference League dacă își păstrează același parcurs, având șase meciuri consecutive fără înfrângere, dintre ele unul singur încheiat la egalitate.

Laszlo Dioszegi anunță primă duble pentru jucătorii lui Sepsi: „Am intrat în vestiar!”



Patronul lui Sepsi a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută și a dezvăluit că a mers în vestiarul echipei sale imediat după fluierul final. Laszlo Dioszegi i-a informat pe fotbaliștii săi că vor primi primă dublă în urma celor trei puncte luate de pe terenul lui FC Botoșani.

„Sunt foarte bucuros. Dacă continuăm așa, eu nu o să mor în pat. Nu contează, am reușit să scoatem trei puncte mari și revenim acolo unde ne e locul. Am avut emoții. Ocaziile se răzbună și azi am avut cel puțin 6-7 ocazii mari.

Slavă Domnului că totul s-a terminat cu bine. Am intrat în vestiar, de puține ori intru, și le-am spus că e o primă dublă. Ei nu știau. Au meritat pentru că au luptat până în minutul 93, s-au dăruit și merită felicitări de la antrenori până la ultimul jucător.

Trebuie să spunem că Universitatea Craiova este puțin mai bună, dar nu întotdeauna câștigă cel care e mai bun. Nu vom tripla prima, nu dispunem de un buget foarte mare, dar azi chiar au meritat”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru Digi Sport.