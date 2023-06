Pariul lui Mihai Stoica pentru sezonul viitor, în atacul FCSB-ului: "Mă voi ocupa personal de el" 

Patronul echipei a dezvăluit că este pregătit să facă anumite mutări, printre preferații săi numărându-se Arnold Garita, Mamadou Thiam sau Vlad Chiricheș.

Mihai Stoica a declarat că la FCSB sunt așteptate patru transferuri, care ar putea fi oficializate în următoarele zile. Vicecampioana României vrea să aducă un atacant, un inter și doi fundași centrali.

Detalii despre jucătorii din atac de la FCSB



Oficialul vicecampioanei României a explicat că Andrea Compagno poate pleca doar dacă este plătită clauza de reziliere.

"Nu se pune problema să plece Compagno. Doar pe bani mulți, pe clauză. 100% rămâne. Cum să fim nemulțumiți? E al doilea golgheter al campionatului?", a explicat acesta, potrivit Orange Sport.

Chiar dacă atacantul italian ar pleca, Mihai Stoica a dezvăluit că are o variantă neașteptată pentru poziția ofensivă.

"Eu am mare încredere că în situaţia în care Compagno trebuie înlocuit. Miculescu, de care mă voi ocupa personal, va fi o soluţie pentru noi şi în partea dreaptă, şi ca număr 9. Am foarte mare încredere în el. Trebuie să schimbe nişte chestii şi le va schimba. Are nişte calităţi extraordinare. Aşa îl văd eu", a spus oficialul FCSB.