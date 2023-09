Panduru propune un atacant la FCSB: "E din filmul lor: pac, pac, pac, un-doiuri"

Deși a avut și varianta CFR Cluj, fostul internațional a ales jucători doar de la Rapid, Universitatea Craiova și FCSB. La postul de atacant, Panduru a decis cu greu între Albion Rrahmani și Andrea Compagno.

Basarab Panduru: "Rrahmani e din filmul celor de la FCSB"

În cele din urmă, Panduru l-a ales pe Rrahmani, kosovarul care a marcat șase goluri în primele patru meciuri la Rapid. Fostul jucător al Stelei spune chiar că l-ar vedea pe noul jucător al giuleștenilor în sistemul celor de la FCSB, alături de Andrea Compagno în atac.

"Birligea are de învățat. Markovic țin la el, dar e în urmă rău. Aici ce vrei? Un număr 9 fix, care să dea pas pentru interi, jucând 4-3-3? E bun Compagno. Vrei unul mobil, care să combine? E bun Rrahmani. Depinde cum vrei să joci. Nu știu între Rrahmani și Compagno. În 4-3-3, parcă mai bine intră Compagno.

Crezi că Rrahmani ar merge la FCSB? Eu cred că ar fi din filmul ăsta. Pac, pac, pac, un-doiuri. După părerea mea, Rapid avea nevoie de Dugandzic să țină fundașii centrali, iar Rrahamni să se învârtă pe lângă el. Cred că erau periculoși. Rrahmani e și de puțin timp, dar vine și dă câte două goluri pe meci. Parcă l-aș ține rezervă pe Compagno și l-aș băga prin minutul 70 să se tăvălească pe acolo", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Cum arată primul 11 ales de Basarab Panduru: Moldovan - Braun, Raul Silva, Săpunaru/Dawa, Bancu - Şut, Al. Creţu, Olaru - Funsho, Rrahmani - Fl. Coman

Gigi Becali nu vrea să audă de Rrahmani la FCSB: "La mine nu joacă"

Întrebat recent despre varianta Rrahmani la FCSB, Gigi Becali a răspuns ferm.

"Rrahmani e jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? În locul lui Compagno? Nu joacă. Compagno joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic. Tehnică nu prea are. Rrahmani are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nici tehnică și nici forță nu are. Și atunci pentru ce? Tehnică să zicem că o are mai avansată decât Compagno.

Tehnică înseamnă ca atunci când ai mingea să faci înșurubare sau să driblezi unu contra unu. Nu zic că e precum Compagno, e puțin mai avansat în tehnică, dar ca să joace trebuie să fie mult mai tehnic sau mult mai puternic. Deci la mine nu joacă! Ori să intre în combinații, ori să fie foarte puternic. Compagno joacă pentru că e foarte puternic.

N-ai văzut de ce e schimbat? Pentru că nu îmi convine că nu intră în combinații. Are echipa nevoie de altceva. El intră ca să țină adversarii sus, pentru că e foarte puternic și îți câștigă duelurile, dar când ai nevoie să intre în combinații și să marchezi, trebuie să joace altcineva. E de conjunctură", a spus Gigi Becali, la Fanatik.