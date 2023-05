"Pandișpan" a tras concluzia după ce a văzut FCSB - CFR 1-0

Basarab Panduru, unul dintre cei mai valoroși mijlocași de creație de după Revoluție, a analizat meciul pe care FCSB l-a dominat autoritar duminică seara, în fața a 42.500 de spectatori. FCSB se menține în lupta pentru titlu, în timp ce echipa lui Dan Petrescu și-a compromis șansele să mai țintească aurul în Superliga.

Basarab Nică "Pandișpan" Panduru, dur cu CFR

Alintat "Pandișpan" pe vremea în care impresiona în Ghencea, Basarab Panduru, acum analist TV la Orange, a identificat minusul campioanei în partida de pe Arena Națională.

Fără Dan Petrescu pe bancă, suspendat, CFR a arătat abia pe final de meci că amenință poarta lui Ștefan Târnovanu, protejat excelent pe parcursul meciului de Dawa - Tamm.

”Prima repriză, echilibrată, nu au fost mari ocazii. FCSB deschide scorul prin Coman, după care nu mai joacă şi le dă posibilitatea celor de la CFR să vină peste ei şi să încerce să egaleze.

Doar că CFR nu poate, nici nu ştie să joace, după părerea mea, nu ai cum să ajungi în anumite situaţii şi să dai impresia că nu ştii ce să faci cu mingea când ajungi la careul advers.

Poate ne aşteptam la altceva de la FCSB după golul marcat, dar a reuşit să obţină o victorie importantă în lupta cu Farul”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 37 puncte â

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte

Florinel Coman, decisiv în FCSB - CFR 1-0

„Am avut un meci decisiv, o primă finală pe care am tratat-o foarte bine A fost un joc reuşit, un joc bărbătesc, pe care l-am câştigat. Nu a fost un joc slab în prima repriză, am avut două ocazii. Am dorit să demonstrăm că ne dorim să fim campioni şi nu ne e frică de lucrul ăsta. Cred că s-a văzut şi la TV, ei au venit aici mai mult pentru egal, dar noi am câştigat.

La gol a fost o pasă extraordinară a lui Darius, am scăpat singur, am avut timp să-l văd pe portar, am avut timp să mă duc în lateral şi să dau la poartă. M-am pregătit în aşa fel încât să demonstrez pe teren, sunt într-o formă bună dar nu contează individualizările, trebuie să câştigăm. Sper să câştigăm la Constanţa, pentru că este o echipă foarte dificilă. 42.000 de mii de oameni în tribună au venit să vadă FCSB, să vadă o victorie şi să ne vadă campioni”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului câştigat de FCSB duminică seara, scor 1-0, împotriva echipei CFR Cluj.

Programul ultimelor două etape

Etapa a noua

Sepsi OSK - CFR Cluj

Farul Constanța - FCSB

Rapid - Universitatea Craiova

Etapa a zecea

Universitatea Craiova - Sepsi OSK

CFR Cluj - Farul Constanța

FCSB - Rapid