David Miculescu a fost cel care a deschis scorul pentru campioana României în minutul 21, cu o lovitură de cap. A urmat golul de 2-0 marcat de Marius Ștefănescu în minutul 52, după o fază ”construită” de Daniel Popa, iar ultimul gol al meciului a venit din piciorul lui Luis Phelipe.

Brazilianul a punctat după ce portarul advers a respins în piciorul său o minge șutată de Alexandru Musi, reușind să închidă astfel tabela și să aducă primul trofeu al sezonului pentru FCSB.

Gigi Becali: ”Radaslavescu trebuie să se ducă împrumut”

Supărat pe regula U21, Gigi Becali a remarcat evoluția lui Alexandru Musi din Supercupa României și a dezvăluit ce se va întâmpla cu un alt fotbalist eligibil pentru regula implementată de FRF.

Revenirea lui Alexandru Musi la FCSB îl va scoate ”din schemă” pe Eduard Radaslavescu (19 ani), care va fi împrumutat la o altă echipă, spune Gigi Becali.

„U21 am băgat că m-a rugat galeria. E strigător la cer, eu vreau să-mi fac strategia, vreau să joc în Liga Campionilor. A fost o încântare și Musi. Radaslavescu trebuie să se ducă împrumut că nu poate să joace în fața lui Musi sau în fața lui Tavi. Am U21, dar băi, tu mă pui pe mine să joc cu Musi? Eu când am intrat în fotbal nu era așa ceva”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor prezenți la reședința sa din Aleea Alexandru.

Transferat pentru 850.000 de euro de la Farul Constanța în urmă cu două sezoane, Radaslavescu a evoluat 45 de minute în meciul din Supercupa României cu Corvinul Hunedoara.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis)