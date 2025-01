Giuleștenii și-ar fi dorit să-l ia pe jucător încă din această iarnă, însă negocierile dintre cele două cluburi au ajuns la un impas din cauza aspectelor financiare.

Attila Hadnagy (44 de ani) a explicat că suma oferită de Rapid pentru mutarea lui Denis Ciobotariu încă din această pauză competițională, 50.000 de euro, este una mult sub așteptări.

"Nu știu de unde a apărut acest zvon, că am fi cerut noi 200.000 de euro. Sincer, noi nu am înaintat nicio sumă. Cei de la Rapid ne-au propus 50.000, dar am zis că este de neacceptat.

Este de râs! Foarte, foarte puțin pentru un fotbalist de cota lui Ciobotariu, care este în Top 3 România.

Cum Gigi Becali a achitat pe Cistotti, jucător aflat în aceeași situație, suma de 200.000 de euro și jucător de 31 de ani, așa și noi vrem să fim respectați.

Noi am cerut jucători de la ei, dar nu se poate. L-am fi vrut pe Omar El-Sawy, dar nu s-a putut", a declarat directorul general al covăsnenilor, potrivit Digi Sport.

Denis Ciobotariu: "N-ar fi bine pentru nimeni dacă rămân la Sepsi până la finalul sezonului"



Fundașul central s-a întors din cantonamentul efectuat de Sepsi în Antalya și a transmis din nou că speră ca transferul său la Rapid să se producă de acum. Ciobotariu recunoaște că i-ar fi foarte greu să fie adversarul giuleștenilor în următoarele luni.



"Nu am luat zborul spre Dubai (n.r - acolo unde se antrenează Rapid). Încă așteptăm. Am înțeles că există discuții în continuare și sper să se rezolve.



N-am informații foarte multe. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că există discuții, probabil mai avansate, având în vedere că au mai trecut niște zile.



Nu e ușor. Nu o să vă mint. Nu pot spune că mi-e gândul numai într-o parte. Nu e ăsta adevărul. Mă gândesc și la Rapid. Am mai zis că îmi doresc să merg acolo și cred că mi-am făcut treaba cât am putut de bine în cantonament.



N-ar fi prea bine pentru nimeni. În orice meci s-ar putea interpreta că sunt jucătorul Rapidului, că mă dau la o parte, dar poți face un meci prost. Pot să am jumătate mai slabă de sezon, îmi dau un autogol și toată lumea o să spună că normal că vreau să o bag pe Rapid în play-off. Dacă cluburile s-ar înțelege, cred că ar fi bine pentru toată lumea", a spus Denis Ciobotariu, după ce Sepsi a revenit în țară.