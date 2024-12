Blănuță a ajuns la 9 goluri în acest sezon din Superliga și este depășit în ierarhia golgheterilor doar de Daniel Bîrligea (10). Recent, Gigi Becali a spus că a făcut o ofertă pentru atacantul născut în Republica Moldova, chiar ar fi bătut palma cu Adrian Mititelu, însă jucătorul s-a opus. "A zis că îi e frică de mine", a susținut patronul de la FCSB.

Giovanni Costantino: "Blănuță poate merge la un club de top. Sper să aibă același parcurs ca Miovski"



După meciul de sâmbătă împotriva celor de la Petrolul, în care a marcat două goluri, Blănuță a negat că "i-ar fi frică" de Gigi Becali și a transmis că "a refuzat din motive personale", fără a intra în alte detalii.



Giovanni Costantino (40 de ani), antrenorul care a lucrat cu Blănuță la FC U Craiova, spune că atacantul poate avea aspirații și mai înalte decât campionatul României. Tehnicianul italian oferă exemplul nord-macedoneanului Bojan Miovski (25 de ani), pe care l-a pregătit la MTK Budapesta, a fost vândut la Aberdeen pentru 650.000 de euro, iar ulterior a ajuns în această vară a ajuns la Girona, în LaLiga, pentru nu mai puțin de 6,5 milioane de euro.



"După cele două goluri ale lui Blănuță de ieri, aș vrea să spun ceva despre acest jucător care îmi amintește despre un alt jucător pe care l-am antrenat în trecut, Miovski, care acum e la Girona.



Când am început să lucrez cu Blănuță, el venea după o perioadă de un an cu un singur gol înscris la Craiova, însă pas cu pas, datorită mentalității sale, a muncii și a ajutorului primit, a început să înscrie și să capete încredere. După un an, e aproape de a fi cel mai bun marcator din campionatul României. Este un jucător care poate merge la un club de top.



A fost o situație similară cu Miovski la MTK. Avea aceeași vârstă, 21, iar după 7-8 luni avea un singur gol marcat. Apoi, în timpul perioadei mele, a înscris 6 goluri în 7 meciuri.



Ce înseamnă asta? Cifrele sunt importante, dar trebuie să vezi și alte calități la un atacant atunci când este tânăr. Dacă există talent, cu muncă și dezvoltare poți atinge performanțe și obiective înalte. Sper că Blănuță va avea același parcurs în carieră. Doi băieți buni, doi muncitori, două talente", a scris Giovanni Costantino, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Blănuţă a vorbit despre un posibil transfer la FCSB



Întrebat dacă sunt adevărate informațiile potrivit cărora a susținut că nu vrea să meargă la FCSB deoarece îi e frică de Gigi Becali, talentatul atacant de 22 de ani a răspuns: "Nu am zis că mi-e frică de dumnealui. Am refuzat din motive personale, însă vedem ce va fi. Prefer să rămână un secret".



"Mi-aș dori să rămân aici, pentru că ne merge foarte bine și nu am niciun motiv să mă gândesc să plec de la această.



Îmi doresc să-mi îndeplinesc întâi obiectivele de la club și după aceea dacă va fi și o convocare la națională", a spus Blănuță.