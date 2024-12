Chiar dacă au plătit 250.000 de euro pentru a-l transfera de la Botoșani, sud-coreenii nu au rămas impresionați de Mailat, astfel că l-au pus pe liber. În această perioadă, mijlocașul se gândește la o revenire în Superligă.



Mailat a fost deja contactat de Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, care i-a propus o revenire la echipa sa, doar că moldovenii nu sunt singurii care vor să-l transfere pe mijlocaș.



Acesta ar avea propuneri și de la alte echipe din campionatul nostru, spune Valeriu Iftime. Este de așteptat ca Mailat să ia o decizie în perioada de mercato din iarnă.



Valeriu Iftime îl vrea pe Sebastian Mailat la FC Botoșani



„Evident că știam că Mailat a revenit în România. Credeți că am pierdut timpul? Nici vorbă! Am luat legătura cu el și i-am propus să revină la Botoșani. El știe că la noi are cele mai bune condiții să dea cel mai bun randament al său.

Aici el s-a simțit cel mai bine. El a fost ce trebuie și în Coreea de Sud, dar înțelegerea a fost că în cazul în care echipa lui nu promovează, atunci coreenii să îi dea drumul să plece. Aș face o afacere excelentă dacă l-aș aduce din nou pe Mailat la Botoșani din toate punctele de vedere.



Sebi mi-a spus că are și alte oferte din prin Liga 1 de la noi, dar că evident că Botoșani are un loc mai aparte in inima lui. Acum să vedem ce va decide el. Mailat știe că noi am fost aproape de el în momentul accidentării, iar dacă el va decide să revină la noi, atunci în mod sigur FC Botoșani se va întări considerabil. E adevărat că nu prea reușim să ne săltăm de acolo din spate, dar distanța de echipele din față nu este atât de mare.

Cu două victorii legate te poți sălta. Nu ne mai aflăm ca în situația din anul trecut, atunci când nimeni nu ne mai dădea nicio șansă în iarnă pentru salvarea de la retrogradare. Deci, așteptăm un răspuns de la Mailat în câteva zile, deoarece Liviu Ciobotariu trebuie să știe și el ce strategie își face. Vacanța nu o să fie una mare. Echipa se va reuni pe 5 ianuarie”, a spus Iftime, pentru ProSport.



Născut la Timișoara, Mailat a început fotbalul la LPS Banatul, după care a ajuns la ACS Poli Timișoara. A urmat CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri în Superligă, după care a mai trecut pe la U Cluj și FC Voluntari.



FC Botoșani, penultima în Superligă



FC Botoșani ocupă penultimul loc în campionat, cu 18 puncte, la trei distanță de următoarele două clasate, Unirea Slobozia și UTA Arad.



În ultimele două partide din acest an, FC Botoșani se va duela cu două dintre ”rivalele” în lupta pentru evitarea retrogradării. Primul meci va fi pe teren propriu cu Hermannstadt, iar apoi în deplasare cu UTA.